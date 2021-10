Khánh Hòa: Chính quyền lên tiếng vụ video "nam sinh ở Khánh Hòa đánh, dìm xuống nước nữ sinh"

Ngày 25/10, ông Hoàng Kỳ Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Diên Đồng cho biết, địa phương đã chỉ đạo công an xã làm rõ vụ việc học sinh đánh nhau xảy ra trên địa bàn xã. "Hiện công an xã đã tiếp nhận vụ việc và làm việc với các bên liên quan theo quy trình, có hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật" - ông Vũ nói

Trao đổi với PV, ông N. V. Th (là cha cháu N.V.N.C - được xác định là nữ sinh trong clip) cho biết, vào chiều 23/10, cháu C về nhà có biểu hiện lo sợ, hoang mang. Mặc dù gia đình đã gặng hỏi nhưng cháu C không kể lại sự việc. Sau đó, gia đình mới phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại toàn bộ sự việc cháu C bị bạn nam đánh đập dã man.

Ngay lập tức, ông Th trình báo cơ quan công an đồng thời đưa cháu C lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị.

Theo Công an xã Diên Đồng, hiện đơn vị đã nắm được vụ việc và đang điều tra nguyên nhân của vụ đánh nữ sinh. Vụ việc vẫn đang tiếp tục xử lý, tuy nhiên phải căn cứ vào tình hình sức khỏe của em N.V.N.C mới có các bước tiếp theo.

Trước đó, một đoạn clip xuất hiện trên mạng và được nhiều người chia sẻ nội dung về nam sinh mặc quần đùi lột áo, cầm tóc kéo lê một nữ sinh giữa đường rồi liên tiếp đấm vào mặt nữ sinh.

video học sinh

Sau đó, trong lúc giằng co, hai học sinh này ngã xuống mương nước nhưng nam sinh này vẫn đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh.

Hình ảnh nam sinh đánh nữ sinh dưới sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh: Cắt từ clip

Đại diện lãnh đạo UBND xã Diên Xuân xác nhận, vụ một nữ sinh tại trường THCS Đinh Bộ Lĩnh (xã Diên Xuân, Diên Khánh) vừa bị nhóm bạn đánh đập dã man rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Mặc dù trường THCS Đinh Bộ Lĩnh nằm trên địa bàn xã Diên Xuân nhưng sự việc các em học sinh đánh nhau xảy ra ở xã Diên Đồng. Nữ sinh bị đánh trong clip là cháu N.V.N.C, học sinh lớp 9A trường THCS Đinh Bộ Lĩnh.

Nữ sinh bị dìm xuống nước. Ảnh cắt từ clip

Xác minh vụ việc trên, ông Lê Trung Nghĩa - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho hay hiện công an đang thụ lý hồ sơ, hai bên gia đình đã phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.