Háo hức chờ đợi ngày khánh thành phòng học mới ở Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Tháng ngày xách xô chậu hứng nước mưa

Hơn 20 năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Nghiên Loan II (xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn), cô Nông Thị Hiếm đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của mái trường thân thương này. Thay đổi lớn nhất là về con người, cơ sở vật chất xuống cấp theo dòng thời gian.

Năm 2001, Trường Tiểu học Nghiên Loan được thành lập chỉ với 4 phòng học. Năm 2008, Trường Tiểu học Nghiên Loan II được tách ra từ trường chính và xây dựng thêm 2 phòng học. Theo sự phát triển của dân số, sĩ số học sinh tăng lên theo thời gian. Để đáp ứng công tác dạy và học, nhà trường đã dựng thêm 2 phòng học ghép tạm bằng chất liệu nhựa, khung sắt và lợp tôn nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trường Tiểu học Nghiên Loan II (xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn).

Những chuyện "cười ra nước mắt" từ việc thiếu thốn phòng học kiên cố cũng bắt đầu từ đó. Vì mái lớp lợp bằng tôn nên vào những ngày hè, khi cái nắng nóng từ sân bê tông hắt vào, lớp học giống như một cái lò. Dù được trang bị 5 chiếc quạt máy nhưng vẫn không thể xua tan đi cái nóng nực, bí bức.

Nhắc đến việc dạy và học ở lớp ghép, cô Hiếm không quên được những ngày hè oi ả, cô chia sẻ: "Mùa Đông ở trong lớp mái tôn sẽ lạnh hơn lớp kiên cố rất nhiều. Dù lạnh nhưng đôi phần đỡ hơn mùa Hè. Vì khi nắng nóng đến, học sinh ra ngoài chạy nhảy chơi đùa, mồ hôi nhễ nhại nên khi vào lớp dù có quạt nhưng cũng không thấm vào đâu. Mùi mồ hôi và sự bí bức khiến cho không khí trong lớp học càng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Nhiều khi vừa dạy xong, ra khỏi lớp học các cô, thầy hay đùa mình là nhìn cô Hiếm như vừa đi làm nương về vậy".

Phòng học lợp mái tôn nóng nực ngày hè, lạnh giá mùa đông.

Không chỉ vậy, nỗi ám ảnh thực sự với cô trò nơi đây chính là vào những ngày mưa to gió lớn. Nếu mưa nhỏ kéo dài, cô trò lại xách xô, chậu đi hứng nước nơi bị dột. Còn khi mưa gió to không còn cách nào khác, cô lại dẫn học sinh di chuyển lên những phòng học khác kiên cố hơn để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 23- 24/10, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup tổ chức khánh thành 2 phòng học với diện tích 150m2 tại Trường Tiểu học Nghiên Loan II. Tổng trị giá công trình lên tới 600 triệu đồng.



"Mái lớp lợp tôn rất thấp nên mưa xuống sẽ rất ồn, khi giáo viên giảng bài, học sinh phát biểu thì không nghe rõ, nhiều lúc hiểu sai ý câu hỏi và câu trả lời. Mới đây, mưa to vào đúng giờ ra chơi nên mình cũng không thể cho học sinh vào lớp, may sao mưa gió nhanh qua nên vẫn đảm bảo được giờ học cho các em" – cô Hiếm nhớ lại.

Mong chờ từng ngày phòng học mới được khánh thành

Trường Tiểu học Nghiên Loan II đóng trên địa bàn xã Nghiên Loan – xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Kạn. Nơi đây là địa bàn sinh sống của 5 dân tộc anh em là Tày, Mông, Dao, Nùng, Kinh. Cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào rẫy ngô nương lúa nên tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã lên tới gần 70%. Đời sống người dân khó khăn nên nhà trường cũng không thể vận động xã hội hóa tại chỗ cho việc xây dựng trường học.

Việc đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học trở thành nỗi trăn trở hết sức to lớn đối với lãnh đạo nhà trường và chính quyền địa phương nơi đây. "Trường đã xây dựng quá lâu nên xuống cấp rất nhiều, từ lớp học đến bàn ghế, dụng cụ thiết bị đều thiếu thốn. Các giáo viên của trường chủ yếu ở xa nhưng khi ở lại trực bán trú không có phòng để nghỉ nên các thầy cô phải tận dụng vào các phòng để thiết bị trải chiếu nghỉ qua ngày, còn học sinh thì phải học lớp ghép tạm chật chội nóng nực vào mùa hè, lạnh giá vào mùa đông" – thầy Nông Trần Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghiên Loan II cho biết.

Hai phòng học mới khang trang do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng.

Theo bà Lý Thị Tuyết – Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan, vì cái nghèo cái khổ nên con đường đến trường của những đứa trẻ nơi đây càng trở nên khó khăn. "Người dân ở đây rất nghèo, vì vậy ngay cả việc học sinh ăn uống cũng hạn chế. Nên việc kêu gọi ủng hộ vật chất để xây dựng trường rất khó, có chăng cũng chỉ có thể hỗ trợ ngày công" – bà Tuyết chia sẻ.

Trước những khó khăn của nhà trường và địa phương, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã xây tặng 2 phòng học mới cho thầy trò Trường Tiểu học Nghiên Loan II. Cụ thể, 2 phòng học có tổng diện tích là 150m2 với tổng trị giá lên tới 600 triệu đồng.

Học sinh háo hức chờ đợi ngày khánh thành phòng học mới.

"Từ ngày nhận được tin nhà trường được tài trợ xây thêm phòng học mới, cô trò ai ai cũng háo hức, vui mừng. Ngày khởi công động thổ đến, từng xẻng đất được đào lên và mỗi viên gạch được đặt xuống mình đã tin ước mơ của mình cùng bao thế hệ học sinh đã thành hiện thực. Khi điểm trường xây xong các em cứ hỏi mình bao giờ được học ở lớp mới. Giờ đây, chỉ còn một ngày nữa thôi là điểm trường được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, cô trò mình sẽ không còn phải lo sợ những ngày mưa gió hay nóng bức nữa rồi" – cô Hiếm xúc động chia sẻ khi biết thông tin ngày 23/10/2023 sẽ khánh thành 2 lớp học của nhà trường.