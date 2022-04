Khánh thành Phân hiệu Ấp 4, Trường Mầm non Xuân Hưng (Đồng Nai): Giáo viên, phụ huynh phấn khởi

Ngày 7/4/2022, công trình nâng cấp và cải tạo Phân hiệu Ấp 4, Trường Mầm non Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) chính thức khánh thành giúp 100 học sinh mầm non dân tộc Chăm được học tập trong một ngôi trường kiên cố và an toàn. Nhiều giáo viên và phụ huynh đều phấn khởi…

Lễ cắt băng khánh thành Phân hiệu Ấp 4, Trường Mầm non Xuân Hưng. Ảnh: Hoàng Chinh Sáng nay, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Quỹ ADM Cares và ứng dụng thanh toán điện tử Momo sẽ tổ chức khánh thành phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Công trình hoàn thành với các hạng mục nâng cấp toàn diện khu nhà bếp, khu nhà vệ sinh, xử lý chống thấm trần nhà, sơn lại phòng học, ốp lại chân tường và lắp thêm mái hiên. Đoàn từ thiện gắn biển bàn giao công trình phân hiệu Ấp 4. Ảnh: Lê Tiến Tại chương trình, đoàn từ thiện đã dành tặng các phần quà cho nhà trường và học sinh nơi đây. Cụ thể, các phần quà như sau: 3 chiếc quạt đứng, 1 nồi cơm điện, 37 phần sữa TH True Milk... Tổng trị giá chương trình hơn 350 triệu đồng. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao quà cho học sinh tại phân hiệu. Ảnh: LT Tại buổi lễ khánh thành, cô giáo Trần Thị Ca - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Hưng cho biết, điểm trường này được xây từ năm 2001. Từ thời điểm đó đến nay, mỗi khi mùa mưa đến nước đọng rất nhiều, chưa có hệ thống thoát nước, nước tràn vào các lớp học. Vậy nên phụ huynh ở đây cũng có những ý kiến mong làm sao môi trường ở đây kháng trang hơn và tình trạng ngập nước sẽ bớt dần đi. "Thời gian qua khi hay tin đơn vị đến khảo sát và có nhã ý tài trợ sửa chữa cơ sở vật chất ở đây, nhà trường và phụ huynh rất phấn khởi. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tài trợ", cô giáo Trần Thị Ca xúc động nói. Nhà báo Lưu Phan - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (ngoài cùng bên trái) và nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chia sẻ niềm vui với cô trò phân hiệu Ấp 4. Ảnh: HC Phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai. Điểm trường này nằm trên địa bàn có hơn 90% người dân tộc Chăm cư trú với khoảng 500 hộ gia đình tương ứng với 2.200 nhân khẩu. Cơ sở vật chất của phân hiệu được xây dựng từ hơn 20 năm trước và không được sửa chữa thường xuyên nên hiện đã xuống cấp nhiều hạng mục, làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của thầy và trò. Trong khi đó, kế hoạch ngân sách trong 5 năm tới của địa phương cũng chưa đề cập đến việc chi cho việc nâng cấp, cải tạo phân hiệu này. Cuối năm 2021, Báo NTNN/Dân Việt, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Quỹ ADM Cares tiến hành khảo sát phân hiệu Ấp 4 và quyết định hỗ trợ kiên cố hóa phân hiệu này nhằm tạo môi trường học tập an toàn, kiên cố cho con em địa phương. Trao đổi với Dân Việt về lý do thực hiện chương trình ông Benjamin Sattelmaier, Tổng Giám đốc, Ag Services & Oilseeds, tại ADM Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được đóng góp một phần trong dự án ý nghĩa này và thể hiện vai trò tích cực trong hoạt động cộng đồng khi hợp tác với các đối tác cá nhân và tổ chức có cùng mục tiêu. Giáo dục là một trong những lĩnh vực trọng tâm của ADM Cares và thông qua sự đóng góp của mình, chúng tôi hy vọng tạo ra một môi trường hữu ích hỗ trợ giáo dục trẻ em". Ông Benjamin Sattelmaier, Tổng Giám đốc ADM Việt Nam hi vọng tạo ra một môi trường hữu ích hỗ trợ giáo dục trẻ em. Ảnh: LT ADM là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về dinh dưỡng cho người và vật nuôi và là nhà sản xuất và chế biến nông sản hàng đầu thế giới. Thông qua Quỹ ADM Cares và các chương trình an sinh xã hội từ doanh nghiệp, tập đoàn này nỗ lực vì sự ổn định và phát triển cho cộng đồng trên địa bàn hoạt động. ADM hướng đến việc tài trợ cho các sáng kiến và tổ chức thúc đẩy tiến bộ xã hội, kinh tế và môi trường có ý nghĩa. Trong quá trình thi công cải tạo ngôi trường, các cán bộ nhân viên của ADM đã tình nguyện trực tiếp tham gia một số công việc tại công trường xây dựng, bao gồm vận chuyển vật liệu san lấp nền sân chơi, vệ sinh, sơn tường rào, cánh cổng và cánh cửa phòng học.

Niềm vui của các bạn nhỏ trong ngôi trường mới. Ảnh: HC Việc kết nối với cộng đồng người dùng MoMo (hầu hết là giới trẻ) ủng hộ cho dự án còn cho thấy sự quan tâm của cộng đồng với những địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, giúp lan tỏa văn hóa chia sẻ, tinh thần "lá lành đùm lá rách", từ đó góp phần mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Sau 15 ngày phát động, đã có hơn 125.000 người tham gia đóng góp cho dự án này. Công trình nâng cấp và cải tạo phân hiệu Ấp 4 được khánh thành trong gần 1 tháng thi công trong niềm hân hoan của hàng trăm trẻ mầm non và bà con địa phương. Là giáo viên gắn bó ở điểm trường này đã nhiều năm, cô giáo Trần Thị Thắm chia sẻ: Nhiều năm về trước, nơi đây vẫn còn thiếu hụt nhiều điều kiện về trang thiết bị, đặc biệt là cơ sở vẫn chưa đảm bảo mỗi khi mùa mưa đến gây ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và các em học sinh. "Tận mắt chứng kiến điểm trường mình dạy được tu bổ khang trang, tôi cũng như phụ huynh các em học sinh rất vui mừng. Tới đây khỏi phải lo tình trạng ngập nước khi mưa đến, phụ huynh cũng như giáo viên nơi đây an tâm làm việc" - cô Thắm bày tỏ. Là một quỹ xã hội - từ thiện và hoạt động phi lợi nhuận với sứ mệnh đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã và đang thực hiện các hoạt động thiện nguyện, phát triển, trong đó có việc xây dựng nhiều công trình dân sinh phục vụ việc học tập, đi lại, sinh hoạt của trẻ em tại các khu vực khó khăn. Bằng việc huy động nguồn lực từ các tổ chức trong nước và quốc tế, Quỹ đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa trên khắp cả nước. Năm 2021, sự hợp tác cùng ADM một lần nữa khẳng định uy tín của Quỹ trong các hoạt động vì cộng đồng.

