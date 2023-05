Khảo sát thực hiện Luật Cư trú ngày 16/5 tại đoàn ĐBQH TP.HCM. Ảnh: B.D

Theo Luật cư trú năm 2020, kể từ ngày 1/7/2021, mọi thông tin liên quan đến cư trú đều được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Luật này quy định thay thế việc quản lý cư trú (thường trú, tạm trú) từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin, thông qua căn cước công dân gắn chíp điện tử.



Ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng Phòng Hộ tịch - Quốc tịch thuộc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, hiện có 34 thủ tục hành chính cần xác định thẩm quyền giải quyết đã sử dụng thông tin cư trú thông qua căn cước công dân. Tuy nhiên, một số thủ tục hành chính còn gặp vướng mắc, như với thủ tục đăng ký kết hôn, do không có dữ liệu đăng ký thường trú trước đây và thời điểm đến đăng ký nên không thể giải quyết thủ tục này ngay trong ngày (như khi có sổ hộ khẩu) vì phải tra cứu, xác minh nên thời gian có thể kéo dài 20 ngày hoặc lâu hơn.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Triều Lưu cho rằng, không phải cán bộ giải quyết thủ tục hành chính làm khó dân mà do vấn đề dữ liệu chưa đầy đủ. Vì thế, cần phải cải thiện việc kết nối dữ liệu giữa các ngành.

Cũng băn khoăn về kết nối dữ liệu, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM lo ngại trước việc sản phụ đi sinh con và làm giấy chứng sinh vẫn còn bất cập, dễ dẫn đến những kẽ hở vi phạm.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, đến nay, Công an Thành phố đã cấp hơn 7,2 triệu căn cước công dân gắn chíp. Ngày 8/5/2023, đơn vị mở cao điểm nước rút cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đối với hơn 115.000 trường hợp chưa được cấp. Trong đợt này, lực lượng công an cam kết sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn đến hết ngày 31/5.

Đại diện Công an TP.HCM góp ý tại buổi khảo sát. Ảnh: B.D

Là địa bàn đông dân cư nên để kịp thời thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip, cập nhật dữ liệu về dân cư, tiến tới bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định, nhiều đơn vị ở TP.HCM phải bố trí làm ngoài giờ, ngày lễ. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất hạ tầng thiếu đồng bộ, xuống cấp nên thành phố còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, hiện cơ sở dữ liệu về dân cư chỉ thể hiện, chia sẻ và cung cấp dữ liệu về nhân thân của cá nhân, hộ gia đình từ 1/7/2021 đến nay nên người dân tại các địa phương chưa được kết nối, việc chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư còn gặp nhiều vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính. Vì thế, cần sớm có chính sách đầu tư để đồng bộ hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, đẩy mạnh kết nối dữ liệu quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các cơ quan khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện báo cáo gửi Quốc hội, đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trong kỳ họp Quốc hội cuối tháng 5 này.