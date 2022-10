Khi nào Đoàn Văn Hậu làm đám cưới với Doãn Hải My?

Đây là lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu có những đề cập thẳng thắn về chuyện hẹn hò Doãn Hải My.

Cách đây hơn 1 tháng, Đoàn Văn Hậu lần đầu xả loạt hình tình tứ bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Sau đó, chân sút gốc Thái Bình còn lập hẳn một tài khoản Instagram để show những bức hình chưa từng hé lộ của họ. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, dân mạng liên tiếp bị đôi trẻ phát "cẩu lương" bằng những khoảnh khắc tình bể bình.

Cho đến mới đây, Đoàn Văn Hậu lần đầu tiết lộ về lý do yêu Hải My. Anh chàng cho hay khi thấy Top 10 Hoa Hậu Việt Nam là cô gái đúng "gu" mình thích nên đã chủ động làm quen rồi tán tỉnh.

"Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn đó, là những người rất tử tế. Bạn ấy hiểu về cuộc sống, con người và cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi xa thì bạn ấy cũng hiểu. Hay những lúc tôi gặp áp lực nhất, bạn ấy chia sẻ với tôi.

Bạn ấy là người thành phố nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết.

Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế", lời tâm sự của Văn Hậu trên kênh YouTube My Celeb.

Đặc biệt, khi được dò hỏi đến chuyện kết hôn, chân sút thuộc biên chế CLB Hà Nội cho hay muốn tập trung cho sự nghiệp trước đã.

Anh chàng cho hay: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa có suy nghĩ lấy vợ. Đến một lúc nào đó, mình sẽ trưởng thành hơn và bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn".

Về phía người đẹp họ Doãn, tại thời điểm vừa được Văn Hậu công khai chuyện tình cảm, đại diện Hải My cũng từng có những chia sẻ chú ý trên tờ Dân Việt.

"Văn Hậu và Hải My quen biết nhau từ rất lâu. Tuy nhiên, sau thời điểm Hải My thi Hoa hậu năm 2020 mấy tháng, cả hai mới chính thức tìm hiểu và hôm nay chính thức công khai mối quan hệ", người này nói.

Trước tin đôi trẻ sắp về chung một nhà rầm rộ thời gian gần đây, người này lập tức phủ nhận:"Hải My là một cô gái chín chắn, độc lập và rất quan trọng việc học tập cũng như sự nghiệp riêng.

Hiện tại, My còn đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội. Đó vừa là trọng trách cũng là động lực để My phát triển nhiều hơn nữa. Nói thật, My cũng đã từ chối 3 phim điện ảnh vai chính để tập trung vào việc học.

Hơn nữa, cả My và Hậu đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở hiện tại là chưa".