Vào ngày 6/1, một bài báo truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng, phần 2 của "The Glory" được ấn định phát hành vào ngày 10/3. Tuy nhiên, trong khi tiêu đề ghi là ngày 10/3 thì trong bài báo lại ghi là ngày 20/3 khiến người đọc không khỏi băn khoăn, khó hiểu.



Trước thông tin gây nhầm lẫn cho người xem như vậy, một đại diện của Netflix đã lên tiếng: "Ngày phát hành của phần 2 vẫn chưa được quyết định". Đồng thời, người này cũng cho biết thêm rằng, ngày phát hành sẽ được thông báo cụ thể khi được xác nhận.

Khi nào phần 2 bộ phim "The Glory" của Song Hye Kyo lên sóng?

Song Hye Kyo trong "The Glory". (Ảnh: Netflix).

"The Glory" kể câu chuyện về một cô gái từng là nạn nhân của bạo lực học đường tàn bạo. Người này thề sẽ trả thù những kẻ bắt nạt mình sau khi trở thành giáo viên chủ nhiệm tiểu học dạy con của kẻ từng bắt nạt mình. Song Hye Kyo từng hợp tác với biên kịch "The Glory" Kim Eun Sook trong bộ phim truyền hình ăn khách khác là "Hậu duệ mặt trời". Trong phim "The Glory", cô đóng vai nhân vật chính đầy thù hận Moon Dong Eun trong khi Lee Do Hyun đóng vai nam chính phức tạp Joo Yeo Jung. Bộ phim còn có sự tham gia của Yeom Hye Ran, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young...

Khác với hình ảnh ngọt ngào, sang chảnh trong những bộ phim tình cảm lãng mạn trước đây, minh tinh 41 tuổi “lột xác” thành một người phụ nữ mang nhiều vết sẹo từ quá khứ u tối. Nữ diễn viên thể hiện tinh tế nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà nhân vật phải chịu đựng để rồi những dồn nén bấy lâu tạo nên sự mạnh mẽ, phẫn uất và đầy thù hận, thách thức khi đứng trước những kẻ từng ức hiếp mình một cách tàn nhẫn.

Với những thay đổi tích cực trong "The Glory", Song Hye Kyo được nhiều khán giả dành lời khen về diễn xuất. Trong cuộc trò chuyện, người đẹp chia sẻ suy nghĩ của bản thân khi được người xem đón nhận: “Tôi cảm thấy hơi tệ và tự hỏi mình đã làm gì để đến tận bây giờ mới nhận được những lời khen ấy. Tôi nhận ra rằng mình đã không cho khán giả thấy được khía cạnh này của bản thân cho đến hiện tại và ý thức được rằng mình nên làm việc chăm chỉ hơn”.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, cô phải giảm cân để vào vai chính trong "The Glory". Biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook dành lời khen ngợi cho nỗ lực của các diễn viên trong quá trình quay phim. Khi Eun Sook nói với mỹ nhân họ Song về sự quan trọng của phân cảnh cởi đồ, để lộ những vết sẹo chằng chịt, cô lo lắng, sợ Song Hye Kyo không thoải mái. "Tôi đã hỏi thẳng cô ấy "như vậy có được không?". Song trả lời: "Hãy cho em hai tháng". Tôi nghĩ cô ấy sẽ tập thể dục nhưng không, thay vào đó là giảm cân. Cô ấy muốn trông hốc hác và nhỏ bé thay vì trông thật xinh đẹp trong cảnh quay đó. Và cô ấy đã làm được điều đó", Kim Eun Sook nói.

Phân cảnh Moon Dong Eun cởi đồ, để lộ những vết bỏng chằng chịt trước mắt Ju Yeo Jeong. (Ảnh: Netflix).

Sau khi phát hành phần 1 vào ngày 30/12, "The Glory" đã ghi nhận hơn 25,4 triệu giờ người xem trên toàn thế giới chỉ sau ba ngày. Qua 8 tập của phần một lên sóng Netflix hơn một tháng qua, diễn xuất của Song Hye Kyo được đánh giá tích cực. Bộ phim cũng lọt vào Top 10 bảng xếp hạng của 19 quốc gia khác nhau bao gồm Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Kuwait, Singapore, Maroc và Hồng Kông.