Chỉ tiêu Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 262/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024. Theo đó, Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 sẽ có 601 chỉ tiêu với số lượng phân bổ như sau:

- 13 chỉ tiêu đối với 01 đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước (Cục Công nghệ thông tin).

- 588 chỉ tiêu đối với 54 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố gồm: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Trong đó, các vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 04 vị trí việc làm như sau:

+ Chuyên viên nghiệp vụ (mã ngạch 01.003): 211 chỉ tiêu tại KBNN tỉnh.

+ Chuyên viên tin học (mã ngạch 01.003): 36 chỉ tiêu gồm 24 chỉ tiêu tại KBNN tỉnh và 12 chỉ tiêu tại Cơ quan KBNN (gồm 2 vị trí: 02 chỉ tiêu Chuyên viên tin học phần mềm và cơ sở dữ liệu và 10 chỉ tiêu Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng);

+ Văn thư viên (mã ngạch 02.007): 03 chỉ tiêu gồm 02 chỉ tiêu tại KBNN tỉnh và 01 chỉ tiêu tại Cơ quan KBNN.

+ Kế toán viên (mã ngạch 06.031): 351 chỉ tiêu tại KBNN tỉnh.

Để đăng ký dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện chung được quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019), các ứng cử viên còn phải đáp ứng về trình độ chuyên môn.

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 với 601 chỉ tiêu. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 đòi hỏi những chuyên môn gì?

Về trình độ trình môn của từng vị trí ban hành kèm theo Quyết định 262/QĐ-BTC được quy định như sau:

- Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật Hành chính, Luật Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh.

- Vị trí Kế toán viên

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính. Trong đó, các trường hợp được xem xét để tham gia thi tuyển vị trí Kế toán viên bao gồm: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với tên chuyên ngành ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng, bảng điểm có cụm từ kế toán, kiểm toán, tài chính thì được xem xét để tham gia thi tuyển vị trí Kế toán viên (ví dụ: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán; Kế toán, kiểm toán và phân tích; Tài chính công; Quản trị tài chính; Quản lý tài chính công; Phân tích tài chính; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính; Tin học Tài chính - Kế toán;...). Trong đó không bao gồm các chuyên ngành về Ngôn ngữ (ví dụ: Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng; ...)

- Vị trí Chuyên viên tin học

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kỹ sư) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Tin học; Điện tử tin học; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật máy tính; Tin học ứng dụng; Toán ứng dụng; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống thông tin; Toán tin; Sư phạm tin học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật mật mã.

- Vị trí Văn thư viện

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.... được đăng tải trên Website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), website của Kho bạc Nhà nước (www.vst.mof.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan KBNN và KBNN cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc.