Khó khăn bủa vây, Supe Lâm Thao bất ngờ hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quý I/2021

Đây là kết quả đáng mừng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón ngày càng tăng cao.

Theo đó, quý I/2021, giá trị sản công nghiệp theo giá thực tế của Công ty đạt 703 tỷ đồng, bằng 114% so với kế hoạch quý, tăng 17% so với cùng kỳ; tổng sản lượng phân bón sản xuất 235.937 tấn, bằng 110% so với kế hoạch quý, tăng 14% so với cùng kỳ.



Công ty CP Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao xuất bán sản phẩm phân bón mới. Ảnh: H.M

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 790 tỷ đồng, bằng 131% so với kế hoạch quý, tăng 47% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng phân bón tiêu thụ 193.602 tấn, bằng 126% so với kế hoạch quý, tăng 51% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong quý I, Công ty nộp ngân sách 9 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch quý và tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 20 tỷ đồng.

Lãnh đạo Supe Lâm Thao cho biết, để đạt được kết quả trên là nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể cán bộ và người lao động công ty.

Đặc biệt, công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp; đồng thời chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất; sắp xếp lại hệ thống phân phối, đánh giá khả năng tiêu thụ, khả năng tài chính của từng đối tượng khách hàng hàng, điều chỉnh các cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm phù hợp.

Thời gian qua, Công ty CP Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao cũng luôn chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

Tiêu biểu là Supe Lâm Thao đã đưa ra thị trường các sản phẩm mới như phân bón hữu cơ khoáng Lâm Thao, NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới. Những sản phẩm mới này được đông đảo đối tác, bạn hàng và bà con nông dân đón nhận, đồng thời đánh giá cao về hiệu quả khi bón trên các loại cây trồng.

Bên cạnh đó, việc công ty triển khai dán tem thông minh có gắn mã QR code cho các sản phẩm phân bón Lâm Thao đã giúp bà con nông dân yên tâm hơn hẳn khi sử dụng, không lo mua phải phân bón giả, nhái, kém chất lượng…