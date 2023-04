Khoảng 40 hộ dân ký gửi cà phê lao đao vì doanh nghiệp tuyên bố "vỡ nợ"

Ngày 21/4, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhân bà Phạm Thị Hoa (ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) đã thông báo vỡ nợ khi không còn khả năng chi trả tiền cho nhiều người dân đã bán, ký gửi cà phê cho hai công ty là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Di Linh và Công ty TNHH SXTM DV Tài Thịnh. Cả hai công ty này đều do bà Phạm Thị Hoa làm chủ.

Hiện nay, Công an huyện Di Linh đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân địa phương và xử lý theo quy định. Ngoài ra, những đơn tố cáo vượt thẩm quyền của công an huyện, nên đơn vị đã chuyển đơn tới Công an tỉnh Lâm Đồng để xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Công an huyện Di Linh đến nhà bà Hoa làm việc, đảm bảo an ninh trật tự sau khi doanh nghiệp tuyên bố "vỡ nợ" khiến người dân kéo đến rất đông. Ảnh: CTV.

Trao đổi với phóng viên, bà Ngô Thanh Toại cho biết, ngày 17/3, gia đình bà Toại bán cho bà Hoa 44 tấn cà phê nhân, tương đương số tiền 2,134 tỷ đồng. Số tiền này bà Toại được bà Hoa hẹn trả vào ngày 20/3. Tuy nhiên sau đó, bà Hoa thông báo "vỡ nợ" nên toàn bộ tiền bán cà phê gia đình bà Toại không lấy được. Sau khi bà Hoa thông báo vỡ nợ, bà Toại cùng nhiều người dân đã tìm đến nhà bà Hoa để đòi tiền. Thế nhưng, khi mọi người đến thì chỉ nhận được biên bản bà Hoa ký xác nhận nợ.

Trong khi đó, bà Đặng Nguyên Phương, ngụ tại xã Tân Lâm (huyện Di Linh) chia sẻ: "Hiện tại, bà Hoa nợ gia đình tôi số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Đây là số tiền mà gia đình tôi ký gửi cà phê với bà Hoa tại Công ty Cà phê Di Linh và Công ty Tài Thịnh đều do bà ấy làm chủ. Mọi người đã đến nhà bà Hoa để đòi nợ, thế nhưng không lấy được ngàn nào. Nếu tình trạng này kéo dài, việc gia đình tôi và những nhà khác vỡ nợ là khó tránh khỏi".

Nhiều người dân ký gửi, bán cà phê cho bà Hoa liên tục đến nhà để đòi nợ. Ảnh: CTV.

Ngoài bà Toại và bà Phương, hiện nay có khoảng 40 hộ dân tại huyện Di Linh đã làm việc và tường trình sự việc với Công an huyện Di Linh. Những người dân bị nợ tiền đều mong cơ quan chức có biện pháp phong tỏa các tài sản của bà Hoa để các hộ dân có cơ hội lấy lại số tiền bà ấy đang nợ.

Được biết, số tiền bà Hoa thông báo nợ là hơn 70,5 tỷ đồng của hơn 45 người dân trên địa bàn huyện Di Linh và một số người tại huyện Đức Trọng. Bà Hoa thông báo "vỡ nợ" với lý do không có khả năng chi trả tiền bà nợ khi thu mua và nhận ký gửi cà phê người dân. Theo đó, người mà bà Hoa đang nợ ít nhất là 90 triệu đồng và người nhiều nhất là hơn 4,7 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Di Linh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phân loại đơn tố cáo, đồng thời, tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.