Lâm Đồng có Phó Giám đốc Công an tỉnh 44 tuổi

Sáng 15/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Vũ Tuấn Anh (44 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm bổ nhiệm cho Thượng tá Vũ Tuấn Anh.

Trong quá trình công tác, thượng tá Vũ Tuấn Anh đã kinh qua nhiều vị trí công tác, từng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Lạc Dương và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Ở vị trí nào, thượng tá Vũ Tuấn Anh cũng đều nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban giám đốc Công an tỉnh giao.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đánh giá cao kết quả công tác của thượng tá Vũ Tuấn Anh trong những năm qua và đề nghị trên cương vị mới, thượng tá Vũ Tuấn Anh tiếp tục phát huy năng lực cùng Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.