Náo nức ngày khai giảng ở vùng cao

Sau hơn 1 giờ di chuyển bằng xe máy từ trung tâm huyện Vân Hồ, vượt hơn 30km đường dốc quanh co chúng tôi đến điểm trường Mường An - Trường Mầm non Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La dự lễ khai giảng năm học mới với các cô giáo và các em học sinh nơi đây.



Từ sáng sớm rất đông phụ huynh đưa con em mình đến trưởng, khung cảnh thật nhộn nhịp. Khuôn viên nhà trường nhờ có sự chịu khó và khéo léo của các thầy cô, phụ huynh, học sinh nên được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường học tập, vui chơi cho học sinh.

Trường Mầm non Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Ảnh: NTCC

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Mùi Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Nha cho biết: "Trường Mầm non Xuân Nha có 7 điểm trường. Năm học 2022-2023 tổng số học sinh toàn trường là hơn 300 em. Điểm Mường An là điểm xa nhất và có số lượng học sinh nhiều nhất với trên 40 em.

Trước đây, học sinh sinh hoạt và học tập trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất. Lớp học bị nứt, ẩm mốc, phải mượn nhà văn hóa bản để học, không đủ thiết bị học tập. Trong điều kiện học tập đó, không ít lần cô trò điểm trường phải chạy mưa, chạy lũ giữa giờ học khi mùa mưa bão đến. Trước những khó khăn đó, tháng 12/2020, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi trường mới khang trang, kiên cố cho điểm trường Mường An.

"Năm nay là năm thứ 2, điểm trường đón các em học sinh đến lớp, điểm trường được xây dựng kiên cố đã giúp các em học được sinh hoạt và học tập trong không gian mới, tốt và an toàn hơn, nhiều thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc học được hỗ trợ, đầu tư. Tập thể giáo viên và các em sẽ cố gắng phấn đấu để đưa chất lượng dạy và học đi lên. Đặc biệt, ngôi trường được xây dựng khang trang cũng góp phần tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh, để họ yên tâm đưa trẻ đến trường", cô Huệ nói.

Điểm trường Mường An, Trường Mầm non Xuân Nha, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2020. Ảnh: NTCC

Niềm vui ngày khai giảng khi nhà lớp học khang trang

Chị Hà Thị Dung ở ản Mường An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết: "Gia đình tôi có con đang theo học tại điểm trường này. Từ khi điểm trường được xây mới, các con được học ở phòng học mới, đẹp, khang trang hơn. Bà con trong bản ai cũng vui mừng, phấn khởi, yên tâm gửi con em mình đến lớp. Con em chúng tôi không phải học trong cảnh ghép lớp chật chội như trước đây nữa. Cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay và các nhà hảo tâm nhiều lắm".

Cô Bàn Thị Hương, giáo viên cắm bản tại điểm trường Mường An chia sẻ: "Để chuẩn bị đón các em đến lớp, từ đầu tháng 8 nhà trường đã phối hợp cùng phụ huynh học sinh tổ chức lao động để tu sửa, chỉnh trang lớp học khang trang, sạch, đẹp trước khi đón các em. Nhằm đảm bảo tối đa tỷ lệ học sinh tới lớp, nhà trường phối hợp cùng chính quyền địa phương, tới từng ngõ, gõ cửa từng nhà vận động học sinh".



Các em học sinh tại điểm trường Mường An vui chơi dưới sân trường an toàn. Ảnh: NTCC

Một buổi dạy và học của cô giáo Bàn Thị Hương cùng các em học sinh điểm trường Mường An. Ảnh: NTCC

Trao đổi với phóng viên, ông Mùi Văn Kiên, Trưởng bản Mường An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết: "Bản Mường An có gần 200 hộ. Cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống vật chất rất khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, bản không có kinh phí tu sửa điểm trường.

Từ khi được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xây cho điểm trường này, bà con dân bản chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng. Con em chúng tôi có được lớp học mới, có nhiều điều kiện hơn, không phải học ở nhà tạm nữa. Có lớp học mới, bà con trong bản cũng không cho con bỏ học nữa đâu. Thay mặt các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt".

Năm học 2022-2023 tổng số học sinh toàn trường là hơn 300 em. Điểm Mường An là điểm xa nhất và có số lượng học sinh nhiều nhất với trên 40 em. Ảnh: NVCC

Ngoài Mường An, trên địa bàn tỉnh Sơn La còn có 6 điểm trường do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm xây tặng. Hiện các điểm trường trên đã được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp các thầy trò vùng cao đón khai giảng năm học mới và yên tâm dạy, học trong thời gian tới.