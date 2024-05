Khởi động cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai Khởi động cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai

Cuộc thi Painting of the Year giúp các họa sĩ tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả yêu mỹ thuật trên toàn khu vực. Người chiến thắng sẽ giành được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á.

Định vị nghệ thuật Việt Nam trong khu vực Sáng 18/5, tại Bảo tàng nghệ thuật Quang San (TP.HCM) diễn ra buổi tọa đàm "Định vị nghệ thuật Việt Nam trong khu vực" với sự tham dự của họa sĩ Châu Giang, họa sĩ Ưu Đàm, giám tuyển Ace Lê cùng đông đảo khách mời và người yêu nghệ thuật. Dịp này, ban tổ chức kêu gọi các họa sĩ tham dự cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai.

Họa sĩ Châu Giang, thành viên ban giám khảo cuộc thi năm nay Tại buổi tọa đàm, các diễn giả chia sẻ đa dạng góc nhìn về mỹ thuật Việt Nam trong tiến trình hội nhập với khu vực và quốc tế cũng như tầm quan trọng của việc định hình bản sắc văn hóa. Các nghệ sĩ cũng chia sẻ quan điểm về vai trò của những cuộc thi như UOB Painting of the Year sẽ giúp các nghệ sĩ cọ xát hơn với mỹ thuật quốc tế, từ đó khai mở được nhiều điều mới mẻ trong cách thực hành sáng tạo cũng như nâng tầm giá trị của tranh cá nhân và quảng bá được mỹ thuật Việt Nam ra khu vực. Theo giám tuyển Ace Lê, Việt Nam có một vị thế độc đáo, nằm giữa giao lộ của lịch sử mỹ thuật. Số lượng nhà sưu tầm sẵn lòng bỏ tiền ra sở hữu tranh Việt Nam, tranh Đông Dương rất lớn. Vì vậy, việc ghi danh trong cuộc thi mang tầm khu vực như UOB Painting of the Year sẽ trở thành "nốt son" giúp họa sĩ Việt ghi danh trên trường quốc tế, đồng thời nâng giá trị tranh cá nhân lên gấp nhiều lần. UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời tại Singapore, ra mắt vào năm 1982. Mục đích của chương trình là quảng bá nghệ thuật và văn hóa trong khu vực, đồng thời là nơi thể hiện tài năng của các nghệ sĩ có tên tuổi và các nghệ sĩ triển vọng. Đến nay, cuộc thi đã phát hiện hơn 1.000 tài năng nghệ thuật tại Đông Nam Á. Năm nay, UOB Painting of the Year mở rộng sang Việt Nam nhằm thể hiện cam kết của Ngân hàng UOB trong việc hỗ trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á. Họa sĩ Châu Giang, giám khảo cuộc thi năm nay cho biết việc trưởng thành từ các cuộc thi giúp cô có cơ hội ghé thăm nhiều bảo tàng, gallery tại nước ngoài, từ đó nhận ra vị thế của bản thân. "Giải thưởng như UOB Painting of the Year sẽ giúp các bạn nhìn nhận được con đường mình đang đi, từ đó định hình phong cách mình theo đuổi", họa sĩ Châu Giang khẳng định. Theo họa sĩ, tính kế thừa bản sắc và tính dân tộc khá quan trọng nhưng cũng là vấn đề khá nhạy cảm đối với nghệ sĩ trong sáng tạo. Họa sĩ luôn mong muốn có tiếng nói riêng của mình và dấu ấn riêng của mình trong nghệ thuật. Thời sinh viên, trong thời gian đi thực tế, cô lăn lộn sống và làm việc ở làng quê Bắc Bộ và không ngừng sáng tác và trải qua nhiều tìm tòi mới tạo ra được một bản sắc riêng trong dòng tranh lụa của mình. Các diễn giải chia sẻ về cuộc thi Cũng nói về bản sắc của tác phẩm, họa sĩ Ưu Đàm phân tích: "Ngày trước, tôi nhớ có người mua tranh của mình và đòi hỏi phải có tính Việt Nam trong đấy. Hồi đó mới vào nghề nên tôi rất bực mình về việc trong bức tranh về Việt Nam phải có con trâu, bụi tre, hàng dừa… Lớn lên, khi muốn bứt phá khỏi lũy tre làng thì tôi phản kháng lại điều đó. Một thời gian sau, tôi hiểu người mua tranh Việt Nam muốn khác tranh Indonesia, Philippines và họ cũng có quyền khi đòi hỏi điều đó. Đó là người thưởng thức tranh, chưa nói đến nhà sưu tập. Chính vì thế, tôi có một cuộc đấu tranh trong suy nghĩ, phải làm sao giải tỏa được câu hỏi đó mà không làm mất đi bản sắc và không chiều theo thị hiếu người mua tranh". Các họa sĩ đoạt giải được trưng bày tranh ở các thành phố lớn Cơ hội cho họa sĩ tham gia cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai Cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam chính thức mở cổng nhận bài dự thi từ hôm nay cho đến hết ngày 1/8. Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là công dân và thường trú nhân Việt Nam và không tốn phí tham gia. Tác phẩm dự thi được yêu cầu là các tác phẩm nguyên bản được sáng tác trong vòng hai năm trở lại đây. Họa sĩ vá khâu những tàn tích qua "Đường kim mũi chỉ" ĐỌC NGAY Trưởng ban giám khảo, họa sĩ Đặng Xuân Hòa chia sẻ, cuộc thi này sẽ là cơ hội tốt cho các họa sĩ, đặc biệt với các họa sĩ trẻ, bởi đấy là nơi họ được thể hiện và được chấp nhận rộng rãi mọi tư duy mới cùng với các phong cách nghệ thuật hiện đại. Để cùng sánh vai với mỹ thuật đương đại của thế giới và các nước trong khu vực, nghệ sĩ Việt cần phải có tư duy sáng tạo mới mẻ, hiện đại, mang phong cách, cá tính và bản sắc riêng biệt của mình được bắt nguồn từ truyền thống tâm hồn dân tộc Việt Nam. "Tôi hy vọng cuộc thi năm thứ hai sẽ nhận được nhiều tác phẩm xuất sắc, giúp nghệ thuật Việt Nam ghi danh và có dấu ấn đặc biệt trong khu vực", ông Hoà nói.

Những người đoạt giải cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam sẽ được công bố tại buổi lễ trao giải và các bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày tại một buổi triển lãm mở cho cộng đồng tại TP.HCM vào tháng 10/2024. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ giành được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore cũng như cơ hội được lựa chọn tham gia vào một chương trình lưu trú nghệ thuật đặc biệt. Buổi lễ trao giải cấp khu vực sẽ được diễn ra tại Singapore vào tháng 11 năm nay. Tham khảo thêm Những hiện diện vô hình trong tranh của Bùi Chát

Nhiều thế hệ xúc động giao lưu tại triển lãm "Học sinh miền Nam trên đất Bắc"

Á hậu Hương Ly làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam