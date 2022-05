Chủ trì buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN); bà Naomi Kitahara – Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam.

Tới dự buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư Hội NDVN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: "Hội NDVN đánh giá cao quan hệ đối tác với Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA, các nhà tài trợ đã chung tay cùng chúng tôi góp phần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Đặc biệt, đặc biệt là sự hỗ trợ của UNFPA trong việc thiết lập tổng đài trợ giúp miễn phí và cung cấp chăm sóc, trợ giúp cho phụ nữ nông thôn có nguy cơ bị bạo lực".

Nói về dự án "Phòng chống và ứng phó với bạo lực giới và các thực hành có hại khác", Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cũng khẳng định: "Dự án mới ra mắt ngày hôm nay sẽ là đóng góp lớn của chúng tôi trong hành trình giải quyết bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Hội NDVN cam kết thực hiện dự án theo hướng đổi mới thiết thực, hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam và đảm bảo sự an toàn cho họ, đồng thời giải quyết các chuẩn mực xã hội, thực hành có hại liên quan đến định kiến giới, vốn là nguyên nhân gốc rễ của bạo lực trên cơ sở giới".

Trong những năm qua, Hội NDVN và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã có những nỗ lực liên tục nhằm thay đổi những chuẩn mực xã hội trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới, các thực hành có hại, bất bình đẳng giới và thúc đẩy quyền phụ nữ.

Việc tiếp tục khởi động Dự án "Phòng chống và ứng phó với bạo lực giới và các thực hành có hại khác" nhằm mục đích xây dựng, sửa đổi và thực hiện các chương trình, chính sách và luật pháp thông qua sử dụng cách tiếp cận dựa vào bằng chứng và quyền con người.

Với vai trò là chủ dự án, Trung ương Hội NDVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế. Dự án mới sẽ được triển khai tại bốn tỉnh thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Lâm Đồng với tổng ngân sách 6,9 triệu USD trong 5 năm từ 2022- 2026.

Việc phối hợp thực hiện Dự án "Phòng chống và ứng phó với bạo lực giới và các thực hành có hại khác" trong giai đoạn từ 2022-2026 nhằm đạt được 4 mục tiêu quan trọng.

Đó là: Hỗ trợ xây dựng, sửa đổi và thực thi các chương trình, chính sách luật pháp dựa trên bằng chứng và cách tiếp cận quyền con người, nhằm thay đổi các chuẩn mực xã hội để giải quyết bạo lực giới, các thực hành có hại, bất bình đẳng giới và thúc đẩy quyền phụ nữ.

Cung cấp bằng chứng và hỗ trợ kỹ thuật cho việc sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới nhằm đảm bảo các nội dung về bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại được phản ánh đầy đủ và tuân thủ các tiêu chuẩn của quốc tế, hài hòa với các luật pháp, chính sách quốc gia có liên quan và phù hợp bối cảnh quốc tế.

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các sáng kiến huy động cộng đồng dựa trên bằng chứng trong bối cảnh ứng dụng chuyển đổi tiến bộ kỹ thuật số, hướng tới nhóm thanh niên và trẻ vị thành niên, với sự tham gia của nam giới và các trẻ em trai, nhằm phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại tập trung vào nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Hỗ trợ thí điểm và thực hiện các chiến lược thu hút sự tham gia của nam giới dựa vào bằng chứng và mang tính sáng tạo nhằm giải quyết nam tính độc hại và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Tại buổi lễ, bà Naomi Kitahara cho biết: "Giải quyết bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại là một trong 3 trụ cột chính trong Kế hoạch Chiến lược mới của UNFPA cho giai đoạn 2022-2025 và cũng là một ưu tiên rõ ràng trong chương trình quốc gia mới cho giai đoạn 2022-2026 của UNFPA Việt Nam. UNFPA sẽ nhân rộng quy mô những nỗ lực của mình để chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại tại Việt Nam".

Đầu năm 2022, Ban Điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã phê duyệt Chương trình Quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với ngân sách 26,5 triệu USD nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) đến năm 2030, hướng tới những nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, thanh thiếu niên, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. Chương trình phù hợp với Khung Hợp tác Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc để Việt Nam thực hiện cam kết mang tính chuyển đổi "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trên cơ sở hợp tác hiệu quả giữa UNFPA và Hội NDVN trong những năm qua, bà Naomi Kitahara nhấn mạnh mối quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Bà Naomi Kitahara cũng đánh giá cao sự hợp tác và cam kết của Hội ND cũng như Bộ LĐTBXH, Bộ VHTTDL, Bộ Y tế trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

"Chúng tôi tự tin rằng chúng ta có thể cùng nhau đạt được nhiều kết quả hơn nữa và đó cũng chính là mục đích của mối quan hệ đối tác của chúng ta. Chính nhờ sự hợp tác đã vun đắp nhiều năm qua, chúng ta có thể vươn tới một Việt Nam không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, vì một Việt Nam tôn trọng quyền và lựa chọn của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau hành động vì các Mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030 cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam" - bà Naomi Kitahara khẳng định.

Theo kết quả Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 do UNFPA hỗ trợ cho thấy gần 2/3 phụ nữ (62,9%) đã từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực về thể chất, tình dục, tinh thần, kinh tế và kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong đời. Hơn 1/2 phụ nữ từng bị chồng/bạn tình bạo lực thể chất và/hoặc tình dục không kể với ai về chuyện này, và hầu hết nạn nhân bị bạo lực (90,4%) không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào. Do vậy, bạo lực gia đình vẫn còn ẩn náu sâu trong xã hội Việt Nam. Ngoài ra, Điều tra còn cho thấy tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ tại vùng nông thôn cao hơn (28%) so với thành thị (22%).