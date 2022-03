Khối tài sản kếch xù của ông chủ Chelsea, nhà tài phiệt Nga Roman Abramovic bị chính phủ Anh đóng băng

Chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich giàu có cỡ nào, giá trị tài sản bị đóng băng từ Vương quốc Anh là bao nhiêu?

Chính phủ Anh đã chính thức trừng phạt tỷ phú, nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich, ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, đóng băng tài sản ở Anh sau khi ông bị cáo buộc cung cấp thép để chế tạo xe tăng được sử dụng trong cuộc chiến sự Nga-Ukraine.

Ông Abramovich và nhà tài phiệt Oleg Deripaska nằm trong danh sách bảy cá nhân mới được bổ sung bị Chính phủ Anh trừng phạt, vì Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ trấn áp mọi "nơi trú ẩn an toàn" cho các nhà tài phiệt Nga có thân với chính quyền Putin. Động thái này có nghĩa là tài sản trị giá hàng tỷ bảng Anh có liên quan đến tỷ phú Abramovich đã bị đóng băng, bao gồm cả Câu lạc bộ bóng đá Chelsea ở Anh.

Thông báo về các biện pháp trừng phạt mới, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói rằng, Chính phủ cho biết họ đã nhắm vào Abramovich, vì ông "có quan hệ với một người có liên quan đến việc gây bất ổn, phá hoại và đe dọa Ukraine".

Abramovich nằm trong danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh, khiến ông bị đóng băng tài sản trong chiến sự Nga - Ukraine. Ảnh: @AFP.

Báo cáo còn cho biết rằng, ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea bị cáo buộc "phá hoại và đe dọa chủ quyền và độc lập của Ukraine" do vị trí của ông là một cổ đông của doanh nghiệp khai thác kim loại Evraz PLC. Mà công ty này "có khả năng" đang cung cấp thép cho quân đội Nga để sản xuất xe tăng triển khai trong chiến sự Nga - Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói thêm: "Máu của người dân Ukraine là trên tay của họ. Họ nên cúi đầu vì xấu hổ. Chúng tôi sẽ không dừng lại trong sứ mệnh này để gia tăng sức ép lên họ và cắt nguồn ngân quỹ cho cuộc chiến sự này".

Khối tài sản kếch xù bị đóng băng của ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao cho biết Anh là quốc gia đầu tiên trừng phạt tỷ phú Abramovich. Abramovich lại nằm trong số bảy nhà tài phiệt Nga bị chính phủ Anh phong toả tài sản, những người có tài sản ròng tập thể khoảng 15 tỷ bảng Anh (19,74 tỷ USD) bị đóng băng tài sản của họ ở Anh.

Trong khi đó, ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea Abramovich có tài sản giá trị ước tính khoảng 10,4 tỷ bảng Anh sau khi tạo ra sự giàu có của mình thông qua các ngành công nghiệp dầu mỏ, và kim loại bắt đầu từ những năm 1990 sau khi Liên Xô cũ sụp đổ.

Các chuyên gia quốc tế nói với trang MailOnline rằng, Roman Abramovich đã có ít nhất 3,2 tỷ bảng Anh tài sản ở Vương quốc Anh bị đóng băng, ngăn cản việc ông bán Chelsea FC và những ngôi nhà ở London của mình.

Còn theo Forbes, Abramovich có khối tài sản trị giá 10,4 tỷ bảng Anh (12,5 tỷ USD). Theo dữ liệu của Forbes, ông đang sở hữu 12,5 tỷ USD và là người giàu thứ 142 trên thế giới, đồng thời là người giàu thứ 10 nước Nga. Tài sản của ông có thời điểm đạt đỉnh 23,5 tỷ USD vào năm 2008.

Ông sở hữu dinh thự Kensington trị giá 150 triệu bảng Anh, căn hộ áp mái ở Tây London trị giá 22 triệu bảng Anh và hơn 1,2 tỷ bảng Anh là giá trị các khối tài sản bao gồm du thuyền, máy bay phản lực tư nhân, trực thăng và siêu xe có trụ sở tại Anh và các vùng lân cận cộng lại.

Ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea cũng là một trong những cổ đông lớn của gã khổng lồ thép Evraz và nhà sản xuất nikel tinh chế Norilsk Nickel. Abramovich từng sở hữu lượng lớn cổ phiếu của hãng hàng không Aeroflot trước khi bán lại cho ngân hàng trung ương. Năm 2005, ông thoái sạch cổ phần của công ty dầu mỏ Sibneft cho tập đoàn Gazprom và đút túi khoảng 13 tỷ USD.

Ngoài bóng đá, Abramovich còn có nhiều thú vui khác như sưu tập du thuyền, tác phẩm nghệ thuật, siêu xe, bất động sản… Abramovich sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại nhiều nước trên thế giới như Pháp, Nga, vùng Caribbe, Mỹ và đặc biệt tại Anh. Ở London, bất động sản của Abramovich trải dài từng khu vực như căn hộ ở Cheyne Terrace, 3 bất động sản nhìn ra sông Thames được mua với giá 25 triệu bảng.

Cuối cùng, trong công việc kinh doanh, nhà tài phiệt Nga Abramovich còn sở hữu công ty sản xuất thép Evraz có giá trị khoảng 374 triệu bảng.

Dưới lệnh trừng phạt mới nhất, dinh thự Kensington trị giá 150 triệu bảng Anh của ông ấy trong Kensington Palace Gardens thuộc nhà của Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge sẽ bị bỏ hoang. Cách đây không lâu, ông dự định bán bất động sản này để tránh các lệnh trừng phạt.

Kensington Palace Gardens được mệnh danh là ""Billionaires' Row" (khu triệu phú) và vị tỷ phú đã chi 119 triệu USD vào năm 2011 để mua căn nhà này. Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về việc ông đã bán được dinh thự hay chưa, trong khi lệnh đóng băng tài sản tại Anh của vị tỷ phú thì đã được áp dụng.

Theo các quy định xử phạt mới, dinh thự Kensington trước mắt không được thanh toán hóa đơn điện nước, không được thuê nhân viên bảo vệ và cũng không được dọn dẹp hoặc xây dựng vì việc tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong một tài sản bị đóng băng đều là bất hợp pháp.

Ngoài khối tài sản nói trên, một chiếc máy bay của tỷ phú Abramovich đang ở sân bay Europort, cũng không thể rời đi do sự hạn chế không phận của Thụy Sĩ. Các khối động sản khác của ông ở London bao gồm một ngôi nhà phố trị giá 28 triệu bảng Anh ở Quảng trường Eaton ở Belgravia. Các tài sản khác của ông bao gồm siêu du thuyền Solaris trị giá 430 triệu bảng Anh được cho là có hệ thống phát hiện tên lửa điều khiển bằng radar và được bọc thép bảo vệ. Vào ngày 10/3, nó được nhìn thấy đang đi về hướng đông nam qua Địa Trung Hải sau khi khởi hành từ Barcelona.

Ông Abramovich có tài sản giá trị ước tính khoảng 10,4 tỷ bảng Anh thông qua các ngành công nghiệp dầu mỏ và kim loại bắt đầu từ những năm 1990 sau khi Liên Xô cũ sụp đổ. Ảnh: @AFP.

Một du thuyền khác, Eclipse trị giá 540 triệu bảng Anh đã neo đậu ngoài khơi Quần đảo Virgin thuộc Anh, trong khi Abramovich cũng có một chiếc Boeing 767 hoàn chỉnh với phòng tiệc. Ông cũng được cho là sở hữu bộ sưu tập siêu xe ước tính tổng trị giá 16 triệu bảng Anh gồm: Pagani Zonda R – 2,5 triệu bảng, Porsche 911 GT1 Evo (1,7 triệu bảng), Ferrari FXX (1,6 triệu bảng), Bugatti Veyron (1,5 triệu bảng), Aston Martin Vulcan (1,2 triệu bảng), Maserati MC12 Corsa (1,1 triệu bảng), Mercedes-Benz CLK GTR (1 triệu bảng), 2 chiếc Maybach 62 Limousines (mỗi chiếc 1 triệu bảng), Ferrari 488 GT3 (675.000 bảng), Porsche Carrera GT (650.000 bảng), Rolls-Royce Corniche (600.000 bảng), Mercedes-Benz AMG GT3 (300.000 bảng), Ferrari 360 (120.000 bảng), Tesla Model S (100.000 bảng), Lamborghini Reventon (840.000 bảng).

Nhiều du thuyền và máy bay của ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea hiện bị cấm vào các cảng, sân bay của Vương quốc Anh và có thể bị tiếp tục thu giữ trong những ngày tới. Với lệnh cấm mới, Roman Abramovich hiện không thể bán bất kỳ tài sản nào ở Vương quốc Anh của mình kể trên.

Thậm chí, bất kỳ khoản tiền mặt nào ông ấy nắm giữ ở Anh hiện đều bị đóng băng trong tài khoản, ông ấy cũng không thể chuyển tiền ra nước ngoài, trong khi cổ phiếu của ông ấy trên Sở giao dịch chứng khoán London không thể bán được và sẽ không được trả cổ tức. Roman Abramovich sẽ không còn được phép đến Anh, hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với các cá nhân hoặc công ty nào có trụ sở tại Anh.

Ngoài việc đóng băng tài sản, ông Abramovich còn bị ban hành lệnh cấm du lịch tại Vương quốc Anh, đồng nghĩa với việc ông sẽ không được phép nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

Ở một khía cạnh khác, nhà tài phiệt Nga vừa bị Anh trừng phạt này cũng có mối liên hệ với các danh mục tài sản ở Mỹ. Abramovich đã chuyển nhượng 92,3 triệu USD khối bất động sản ở Thành phố New York cho vợ cũ của mình, Darya Zhukova như một phần của thỏa thuận rõ ràng vào năm 2018. Theo The New York Times, hiện Abramovich đang trong quá trình kết hợp bốn căn nhà phố trên Phố 75 thành một mega-villa khi ông ấy chuyển chúng sang tên cho đối tác cũ của mình.

Ngoài Roman Abramovich, riêng danh sách bị trừng phạt bổ sung được công bố ngày 10/3 còn có: Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller, Oleg Deripaska, người có cổ phần trong En + Group, Chủ tịch Ngân hàng VTB Andrey Kostin, Nikolai Tokarev, chủ tịch công ty đường ống quốc doanh Nga, Chủ tịch Ngân hàng Dmitri Lebedev Transneft Rossiya.

Ông Abramovich có tài sản giá trị ước tính khoảng 10,4 tỷ bảng Anh. Ảnh: @AFP.

Tài sản của Roman Abramovich bị đóng băng có ý nghĩa gì đối với Chelsea?

Ông chủ Chelsea, Roman Abramovich đã bị chính phủ Vương quốc Anh phong tỏa tài sản, bao gồm cả Câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Câu lạc bộ mà Abramovich mua với giá 140 triệu bảng Anh vào năm 2003, dự kiến sẽ được bán với giá khoảng 3 tỷ bảng (4 tỷ USD). Tỷ phú này được cho là cũng đang xóa khoản nợ 1,5 tỷ bảng Anh mà câu lạc này bộ nợ ông.

Roman Abramovich đã rao bán Chelsea nhưng với lệnh trừng phạt mới từ Chính phủ Anh, có nghĩa là ông sẽ không thể bán câu lạc bộ này mà không có sự chấp thuận của Chính phủ.

Điều đó cũng có nghĩa là câu lạc bộ không thể mua bán cầu thủ hoặc cung cấp cho cầu thủ hợp đồng mới. Chelsea cũng bị cấm bán bất kỳ hàng hóa nào hoặc bán bất kỳ vé bổ sung nào, có nghĩa là chỉ những người có vé theo mùa hoặc những người đã mua vé trước thời điểm đóng băng tài sản mới có thể tham dự các trận đấu.

Trong những tuần tới, điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến câu lạc bộ, nhưng nếu tình trạng đóng băng tài sản tiếp tục vào mùa hè, nó sẽ để lại tác động rất lớn.

Thứ nhất, do Chelsea không thể đưa ra hợp đồng mới nên những cầu thủ như Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger và Andreas Christensen sẽ rời câu lạc bộ. Nếu mọi sự không được giải quyết nhanh chóng, họ sẽ tìm kiếm tương lai của mình ở nơi khác thay vì chờ đợi cho đến khi hợp đồng mới được CLB Chelsea ký kết lại.

Vấn đề lớn hơn đối với Câu lạc bộ bóng đá Chelsea là chương trình phát sóng và tiền thưởng sẽ bị đóng băng. Một số doanh thu bán vé bị thất thoát sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Chelsea, nhưng một khi những khoản thanh toán phát sóng đó không được thực hiện, câu lạc bộ sẽ phải vật lộn để trả lương cho các cầu thủ và có thể buộc phải giải phóng các cầu thủ ngôi sao khỏi hợp đồng của họ. Điều đó sẽ khiến Chelsea nhanh chóng rớt hạng nếu cứ tiếp tục.

Nhưng Chính phủ Anh biết giá trị của giải Premier League đối với đất nước và khó có thể giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng trong văn hóa thể thao của họ. Chính phủ đang xem xét giấy phép của Chelsea, vì vậy họ có thể sẽ thực hiện các điều chỉnh nếu cần để giữ cho câu lạc bộ không bị sụp đổ hoàn toàn.

Huỳnh Dũng -Theo Forbes/Inews/Dailymail/ Smh/Thedailybeast