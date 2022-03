Lệnh trừng phạt Nga của Châu Âu do chiến sự Nga - Ukraine không được áp dụng ở Dubai

Dubai, trung tâm tài chính và kinh doanh tự do của vùng Vịnh, từ lâu đã trở thành một thỏi nam châm thu hút giới siêu giàu trên toàn cầu. Đặc biệt là khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vẫn chưa đứng về phía các đồng minh phương Tây khi chưa thực thi lệnh cấm vận với Nga do chiến sự Nga - Ukraine. Moscow đã báo hiệu cho người Nga rằng tiền của họ vẫn an toàn ở đó.

UAE, trong những năm qua đã gắn bó sâu sắc hơn với Nga, đã không áp dụng lệnh trừng phạt như các quốc gia phương Tây áp đặt. Ngân hàng trung ương của UAE cho đến nay vẫn chưa đưa ra hướng dẫn thực thi trừng phạt với Nga.

Tổng thống Vladimir Putin cùng Thái tử Mohammed bin Zayed, người đã đến thăm Moscow ít nhất sáu lần từ năm 2013 đến 2018. Ảnh: TASS qua Getty Images

Giới tài phiệt Nga được cho là đang tìm cách chuyển tài sản từ châu Âu sang Dubai. Khối tài sản của Nga hiện đang tập trung ở Thụy Sĩ và London - nơi đã trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Nga.

Một công ty luật có trụ sở tại Dubai cho biết đã nhận được câu hỏi từ người Nga về rằng làm thế nào để có thể chuyển nhanh chóng "khoản tiền rất lớn" sang UAE.

Các chuyên gia quản lý đầu tư nhận định: "UAE là nơi trú ẩn an toàn. Nơi đây chỉ cách Nga vài giờ bay và hoàn toàn không có cơ quan quản lý nào áp dụng biện pháp của phương Tây".

Ngân hàng tư nhân cấp cao giấu tên thông tin rằng có những khách hàng Nga có tài khoản tại các ngân hàng tư nhân đã mở tài khoản tại cùng chi nhánh ở UAE.

Các nguồn tài chính đánh giá người Nga đang phải đối mặt với nền kinh tế đang suy sụp. Họ đang tìm cách đổ tiền vào các khoản đầu tư bao gồm bất động sản và mua vào các quỹ bảo mật thông tin về quyền sở hữu.

Dubai, một điểm đến du lịch toàn cầu, từ lâu đã trở nên phổ biến với người Nga. Nga có những du khách hàng đầu đến tiểu vương quốc này và mua bất động sản ngay cả trước chiến tranh và các lệnh trừng phạt.

Năm 2018, UAE đã giới thiệu chương trình thị thực "vàng" - cho phép cư trú 10 năm cho các nhà đầu tư và chuyên gia.

UAE – nơi trú ẩn tài sản an toàn

UAE đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án chiến sự Nga - Ukraine. Đồng thời, các quỹ tài sản vùng Vịnh vẫn duy trì sự tiếp xúc với Nga, được coi là sự trấn an đối với giới giàu có của Nga.

Các quan chức của UAE đã đảm bảo với Nga rằng họ sẽ không thực thi các biện pháp trừng phạt trừ khi có sự ủy quyền của Liên hợp quốc. Điều chắc chắn không xảy ra vì Moscow có quyền phủ quyết để chống lại.

Vasily Nebenzya, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc. UAE đã bỏ phiếu trắng trước nghị quyết của Mỹ tố cáo chiến sự Nga - Ukraine. Ảnh: Michael M. Santiago

Mặc dù là đối tác thân thiết của Washington trong các vấn đề an ninh Trung Đông, nhưng chế độ quân chủ giàu dầu mỏ trong những năm gần đây cũng trở thành sân chơi phổ biến của giới nhà giàu Nga. Một phần vì UAE ít đặt câu hỏi về nguồn tiền nước ngoài.

Lập trường của UAE đang làm quan hệ của nước này với Hoa Kỳ thêm căng thẳng. Ngoài việc không áp dụng trừng phạt Nga, UAE còn từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc tăng nguồn cung dầu để xoa dịu thị trường năng lượng.

Adam M. Smith, một luật sư và cựu cố vấn của văn phòng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nhận định: "Các biện pháp trừng phạt chỉ mạnh khi từng mắt xích đoàn kết với nhau. Bất kỳ trung tâm tài chính nào không tuân thủ đều có thể gây tổn hại đến đòn tấn công và phá hoại tổng thể các biện pháp".

Ít nhất 38 doanh nhân hoặc quan chức có liên hệ với ông Putin sở hữu hàng chục bất động sản ở Dubai với tổng giá trị hơn 314 triệu USD (theo dữ liệu Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Cao cấp). Sáu trong số những chủ sở hữu đó đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu.

Không có dấu hiệu nào cho thấy tài sản của Nga chảy sang Dubai phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, các chủ ngân hàng cho biết các tổ chức nhận tiền của Nga có nguy cơ tổn hại danh tiếng vì nhiều công ty đa quốc gia trên thế giới cắt đứt đã quan hệ với Moscow.

Một số ngân hàng lớn của UAE đang thực hiện tiếp cận thận trọng. Các ngân hàng hoạt động ở quốc gia vùng Vịnh trước đây đã bị phạt vì không tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với các nước như Iran hay Sudan.

Cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), tuần trước đã đưa UAE vào "danh sách xám" các khu vực pháp lý phải được tăng cường giám sát.

Giới chuyên gia luật pháp nhận định UAE có lẽ phải cẩn thận hơn mức bình thường khi nằm trong danh sách xám.

Văn phòng Truyền thông Dubai, Bộ Ngoại giao UAE và Ngân hàng Trung ương vẫn chưa phản hồi trước câu hỏi về quy mô nguồn vốn của Nga chảy vào Dubai.

Tài phiệt Nga ở Dubai

Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Cao cấp phát hiện ra rằng giới tài phiệt Nga có quan hệ thân thiết với chính quyền Putin sở hữu ít nhất 76 bất động sản ở Dubai. Những tài sản này hoặc được trực tiếp đứng tên hoặc dưới tên của người thân gia đình của các tài phiệt. Trung tâm báo cáo rằng có nhiều khả năng còn nhiều bất động sản khác chưa được xác định.

Buổi biểu diễn hàng không với màu cờ Nga nhân chuyến thăm của ông Putin tới Abu Dhabi vào năm 2019. Ảnh: Olesya Astakhova / Reuters

Một số nhân vật trong giới giàu Nga bị phương Tây trừng phạt có bất động sản ở Dubai bao gồm: Aleksandr Borodai, cựu quan chức một tỉnh Ukraine do Nga hậu thuẫn; Bekkhan Agaev, sở hữu một công ty xăng dầu Nga; Aliaksey Aleksin, sở hữu doanh nghiệp thuốc lá Belarus khổng lồ... Một vài các nhà tài phiệt trong danh sách sở hữu những ngôi nhà trị giá hơn 25 triệu USD mỗi căn.

Hồ sơ hàng hải cho thấy trong những ngày gần đây, du thuyền của nhà tài phiệt Andrei Skoch, một ông trùm ngành thép Nga đang bị trừng phạt, đã được thả neo ở ngoài khơi Dubai.

Một máy bay phản lực kinh doanh Bombardier thuộc sở hữu của Arkady Rotenberg, một tỷ phú Nga khác bị trừng phạt, đã hạ cánh ở Dubai vài tuần trước.

Những du thuyền của ít nhất ba nhà tài phiệt khác hiện cũng đang cập cảng Dubai.

Con tàu dài 220 foot của một ông trùm kim loại Nga đang trên đường đến Dubai từ Seychelles.

Chiếc Boeing 787 Dreamliner thuộc sở hữu của Roman Abramovich, chủ sở hữu người Nga của đội bóng đá Chelsea, đã cất cánh từ sân bay UAE cuối tuần trước.

Một siêu du thuyền dài 460 foot của một nhà tài phiệt khác đã ra khơi ở UAE cùng thời điểm.

Dù tài sản của giới tài phiệt Nga vẫn đang đổ về Dubai nhưng các chuyên gia nhận định UAE cũng chưa chắc có thể "chứa chấp" hết được khối của cải khổng lồ này.

Ngân hàng ở Dubai cho biết rằng tiền từ Nga không được chấp nhận để quản lý tài sản, dù có thể thiết lập tài khoản tiền gửi.

"Về nguyên tắc, họ có thể làm điều đó, nhưng ngân hàng UAE có rào cản tuân thủ cao khi chấp nhận tiền của Nga, bao gồm cả bằng chứng về nguồn gốc của tài sản" - một ngân hàng UAE thông tin.

Cùng với đó, ngành công nghiệp tài sản tư nhân non trẻ của UAE vẫn chưa đạt đến quy mô đủ để có thể hấp thụ hết được của cải Nga đang lưu trữ tại các cường quốc khác.

"UAE có thể nhận một ít, nhưng khó tưởng tượng được rằng họ có thể hấp thụ hết. Đó không chỉ là yếu tố dịch vụ, mà là quản lý đầu tư mà hầu hết các ngân hàng này thiếu.", một chuyên gia quản lý đầu tư cho biết.