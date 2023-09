Khối tài sản khiến nhiều người giật mình của Đức Phúc sau 8 năm bước vào showbiz

Đức Phúc sinh năm 1996, từng là sinh viên khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đam mê ca hát từ nhỏ và đã ghi tên tham gia nhiều gameshow, nhưng tới The Voice - Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc mới chính thức được công chúng biết tới rộng rãi.

Tại vòng Giấu mặt của cuộc thi, Đức Phúc thể hiện ca khúc I'm not the only one và chinh phục 4 huấn luyện viên. Tiết mục này cũng lập tức gây sốt trên mạng xã hội không chỉ bởi giọng hát ấm áp, nội lực, mà còn do vẻ ngoài rụt rè, nhút nhát của Đức Phúc. Sau 6 tháng tham gia cuộc thi, với sự huấn luyện của Mỹ Tâm, chàng trai 19 tuổi chính thức trở thành quán quân nam đầu tiên của Giọng hát Việt với tỷ lệ tin nhắn bình chọn áp đảo 49.25%.

Đức Phúc thời điểm đăng quang ngôi vị Quán quân gameshow "Giọng hát Việt 2015". (Ảnh: NSX)

Năm 2017, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ do cho rằng ngoại hình sẽ giúp anh được khán giả đón nhận nhiều hơn. Trở lại với gương mặt hoàn toàn khác biệt, Đức Phúc cho ra đời một loạt bản hit. Anh cũng đắt show các sự kiện, chương trình âm nhạc, hợp đồng quảng cáo... Trong một cuộc trò chuyện, nam ca sĩ khẳng định: "Cuộc lột xác này là một sự đầu tư có lời mà chính bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến".

Sau 7 năm hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc đang là một trong những nghệ sĩ trẻ có giá cát-xê cao ngất ngưởng. Với thu nhập dồi dào từ nghệ thuật, nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu.

Đức Phúc trong căn hộ rộng lớn tại TP HCM. (Ảnh: FBNV)

Năm 2021, Đức Phúc tậu căn hộ rộng 120m2, gồm ba phòng ngủ tại TP Thủ Đức, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Riêng chi phí làm nội thất bằng tiền mua một căn hộ mới vì nhiều món anh phải đặt từ nước ngoài. Nam ca sĩ cũng tự lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công, tân trang toàn bộ không gian sống cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

Chiếc xe Range Rover Evoque Đức Phúc tậu vào năm 2018. (Ảnh: FBNV)

Đức Phúc còn sở hữu một chiếc Range Rover Evoque trị giá hơn ba tỷ đồng. Anh tậu xe này hồi tháng 11/2018. Khi ấy, Đức Phúc không giấu nổi sự hạnh phúc vì có phương tiện đi lại, che nắng che mưa. Trước đây khi không có xe, anh nhiều lần đi trễ vì phải đợi taxi. Nam ca sĩ khẳng định, những món đồ anh mua hoàn toàn là tiền túi chứ không hề vay mượn hay có sự hỗ trợ giúp đỡ từ gia đình.

"Mẹ tôi bán xôi, bố lái xe thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ con cái. Chưa kể, gia đình tôi từng lâm vào cảnh nợ nần thì hiện tại, mỗi khi ai đó nhắc đến chữ "nợ", tôi ám ảnh lắm. Khi dồn đủ tiền, tôi mới dám mua chứ không vay mượn ai" - anh tâm sự.

Chiếc xe Đức Phúc tặng bố mẹ tại Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, Đức Phúc mua tặng bố mẹ chiếc Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng và một căn nhà ở Hà Nội. Anh cũng cho biết mình thường xuyên gửi tiền về hàng tháng để biếu đấng sinh thành.

Đức Phúc cũng sở hữu nhiều trang phục, phụ kiện hàng hiệu của các nhà mốt hàng đầu thế giới như Gucci, D&G, Versace, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta... Anh cho biết, mình hoàn toàn không phung phí mà luôn chờ các đợt giảm giá mới tậu cho mình.

Trước ý kiến cho rằng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, sự nghiệp của anh mới phát triển, dẫn đến cuộc sống thay đổi hoàn toàn, Đức Phúc không phủ nhận. Song, anh khẳng định: Nếu như bản thân tôi không có năng lực, không cố gắng, vươn lên thì thành quả cũng không đến dễ dàng như vậy".