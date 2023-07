Ông Doãn Văn Hưởng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả

Ông Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Căn cứ kết quả điều tra và các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án xác định bị can Doãn Văn Hưởng trên cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký nhiều văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền.

Theo đó, tháng 9/2011, bị can Lương Văn Na khi đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam ký văn bản về việc xin khai thác tận thu quặng apatit tại diện tích 3,77ha nhận bàn giao từ Công ty Li La Ma theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 28/9/2011, bị can Doãn Văn Hưởng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Apatit Việt Nam; trong đó có nội dung: "UBND tỉnh Lào Cai ủng hộ Công ty Apatit Việt Nam thực hiện khai thác tận thu quặng apatit tại khu vực 3,77ha nêu trên, song cần đảm bảo thực hiện đúng quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản.

Ngày 30/5/2012, Công ty LiLaMa tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai xin giao lại diện tích đất 3,77ha và xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai để tiến hành xây dựng dự án trên diện tích 3,77ha (diện tích đất cũ trước đó UBND tỉnh Lào Cai đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư) để Công ty LiLaMa xây dựng dự án nhà hàng, khách sạn.

Tuy nhiên, bị can Doãn Văn Hưởng đã không có ý kiến việc cho dừng đối với khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản mà thống nhất đồng ý chủ trương cho Công ty Lilama đầu tư xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, với diện tích 3,77ha thuộc khai trường 18.

Ngày 4/2/2013, Kiểm toán Nhà nước có Văn bản số 99/KTNN-TH về việc thông báo kiến nghị kiểm toán của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong đó chỉ rõ "Việc UBND tỉnh giao cho công ty Apatit và Công ty Apatit giao cho Công ty Li La Ma cải tạo mặt bằng chống sạt lở kết hợp tận thu quặng apatit là trái với quy định của Luật Khoáng sản, thẩm quyền cho phép khai thác thu hồi quặng không thuộc Công ty Apatit".

Ngày 29/3/2013, bị can Doãn Văn Hưởng ký các Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 3,77ha để thực hiện dự án, phê duyệt cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng trên lô đất có chiều dài là 290 m, chiều rộng là 130 m.

Công ty LiLaMa đã tiến hành thi công san gạt mặt bằng và phát hiện có khoáng sản báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai cho phép Công ty LiLaMa được thu gom quặng apatit tại dự án khách sạn, nhà hàng và giao cho Công ty Apatit Việt Nam quản lý, sử dụng theo quy định, tránh lãng phí tài nguyên.

Ngày 20/5/2013, bị can Doãn Văn Hưởng ký văn bản về việc thực hiện các biện pháp quản lý khoáng sản trong khu vực thi công dự án khách sạn, nhà hàng tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai; trong đó có nội dung: Trong quá trình thi công san gạt mặt bằng dự án nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai Công ty TNHH XDTM LiLaMa phải thường xuyên theo dõi, lấy mẫu và phân tích mẫu để phát hiện các dấu hiệu liên quan đến khoáng sản. Nếu kết quả phân tích có phát hiện quặng (kể cả quặng nghèo), giao cho Công ty LiLaMa thu gom, thỏa thuận, thống nhất với Công ty Apatit Việt Nam để tập kết, quản lý, sử dụng theo quy định.

Ông Doãn Văn Hưởng trên cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký nhiều văn bản trái quy định để doanh nghiệp khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,3 triệu tấn quặng apatit. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ những viện dẫn trên cho thấy là văn bản cho phép Công ty LiLaMa khai thác quặng apatit tại dự án khách sạn, nhà hàng thuộc Khai trường 18 để bán cho Công ty Apatit Việt Nam thông qua cụm từ "thu gom", "thỏa thuận", "thống nhất" "tập kết", "quản lý", "sử dụng". Như vậy, bị can Hưởng ký Văn bản 3389/UBND-CN là khẳng định Văn bản 1717/UBND-CN là trái với quy định tại Điều 65, Điều 67 và Điều 82 Luật khoáng sản năm 2010. Bản thân bị can Hưởng biết việc cho phép Công ty LiLaMa thu gom quặng apatit trong quá trình thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng là sai nhưng vẫn ký văn bản để cho Công ty LiLaMa khai thác trái phép khoáng sản tại dự án khách sạn, nhà hàng thuộc khai trường 18.

Tại thời điểm này, Công ty LiLaMa đã khai thác quặng apatit trái phép với số lượng lớn và đã ký Hợp đồng số với Công ty Apatit Việt Nam và đã bán cho Công ty Apatit Việt Nam số lượng là 20.173 tấn quặng apatit loại I và 77.199 tấn quặng apatit loại III.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã có đủ căn cứ xác định: Bị can Doãn Văn Hưởng với cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là người thực hiện công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bị can Doãn Văn Hưởng đã biết rõ diện tích 3,77ha mà Công ty Apatit Việt Nam nhận bàn giao từ Công tyLi LaMa (Dự án cấp cho Công ty Li La Ma xây dựng dự án nhà hàng, khách sạn đã bị thu hồi) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai thuộc Khai trường 18 được Bộ Công Thương quy hoạch khoáng sản quặng apatit. Bị can biết đây là mỏ khoáng sản có quy mô công nghiệp có trữ lượng quặng apatit rất lớn, biết thẩm quyền cấp phép khai thác thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai.

Thế nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Doãn Văn Hưởng đã không chỉ đạo các Sở ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật. Khi các Sở ngành tham mưu, soạn thảo, trình các văn bản không đúng quy định pháp luật bị can Doãn Văn Hưởng đã không ngăn chặn, không chỉ đạo các sở ngành có biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo Luật khoáng sản 2010, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, nhiệm vụ ký nhiều văn bản và ghi ý kiến bút phê vào các văn bản, tài liệu khác có liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật.

Từ năm 2013 đến 2015, Công ty LiLaMa đã khai thác, tiêu thụ trái phép tại Khai trường 18 tổng số lượng quặng apatit là hơn 1,3 triệu tấn, có trị giá là hơn 517,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính cho Công ty LiLaMa, với tổng số tiền hơn 179,6 tỷ đồng. Do vậy, đã làm mất nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quặng apatit của quốc gia, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của bị can Doãn Văn Hưởng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ; xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đã phạm vào tội"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quá trình điều tra bị can Doãn Văn Hưởng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can Doãn Văn Hưởng đã cùng gia đình tự nguyện nộp số tiền 200 trăm triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.