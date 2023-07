TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém bố đẻ tử vong; nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng loã thể

Truy bắt nghi phạm chém bố đẻ tử vong

Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang truy bắt Lộc Văn Hoàn (26 tuổi, trú thôn Khau Slung, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Ông Vũ Biền, Chủ tịch UBND xã Thanh Long (huyện Văn Lãng) cho biết: Đêm 13/7, Lộc Văn Hoàn ngồi nhậu với bố đẻ và hàng xóm tại nhà riêng.

Sau khi hàng xóm ra về, Hoàn xảy ra mâu thuẫn với bố là ông L.V.T. Sau đó, Hoàn dùng dao chém ông T. tử vong.

Gây án xong, đối tượng lập tức bỏ trốn khỏi căn nhà cũng là hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo ông Biền, Hoàn chưa lập gia đình, chưa có tiền án, tiền sự.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong bất thường trong tình trạng loã thể

Sáng 16/7, thông tin với PV Dân Việt, một lãnh đạo của UBND xã Ngũ Lão (huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang điều tra cái chết của bà H (54 tuổi), chủ quán cà phê T.H có địa chỉ tại thôn 1, xã Ngũ Lão.

Lãnh đạo xã Ngũ Lão cũng cho biết, bà H mở quán cà phê T.H trên địa bàn xã Ngũ Lão được khoảng 10 năm nay. Bà H đã ly hôn chồng và có một con gái đang đi du học ở nước ngoài.

Hiện trường vụ việc nữ chủ quán cà phê tử vong bất thường trong tình trạng loã thể. Ảnh: NĐ

Theo người dân địa phương, thi thể của bà H được tìm thấy trong tình trạng loã thể, đã có dấu hiệu phân huỷ.

Cũng theo một người dân trong khu vực, bà H sống độc thân, có nhiều mối quan hệ rộng.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện nay, cơ quan công an đã phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của bà H.

Hiện, Công an TP.Hải Phòng đang phối hợp Công an huyện Thuỷ Nguyên điều tra vụ việc.

Bị lộ việc giao cấu với bạn gái nhỏ tuổi vì chuyện... đau bụng do uống thuốc tránh thai

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Phước Cảnh (SN 1991, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Lê Phước Cảnh tại cơ quan công an. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lê Phước Cảnh và em H.G, sinh năm 2007, cư trú xã Phú Thọ, huyện Phú Tân quen biết nhau qua mạng xã hội sau đó phát sinh quan hệ yêu đương.



Tối 24/5, Cảnh và H.G cùng đi dự tiệc sinh nhật một người bạn ở thị trấn Phú Mỹ. Sau đó, hai người qua đêm tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Phú Thọ.

Tại đây, Cảnh và H.G đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Sáng 25/5, Cảnh mua thuốc ngừa thai cho H.G uống rồi cả hai đi về nhà.

Về đến nhà, H.G bị đau bụng nên nhắn tin cho Cảnh biết thì bị gia đình H.G phát hiện. Gia đình gặng hỏi thì biết được sự việc nên đã làm đơn tố cáo hành vi của Cảnh đến cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tạm giữ cô gái trẻ xông vào trụ sở công an, tấn công, chửi bới 2 chiến sĩ

Như Dân Việt đã thông tin: Một cô gái 23 tuổi đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi xông vào khu vực cổng trụ sở Công an quận Lê Chân (TP.Hải Phòng), tấn công, chửi bới 2 chiến sĩ gác cổng.\

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 15/7. Thời điểm này, 2 chiến sĩ công tác tại Công an quận Lê Chân đang làm nhiệm vụ trực gác tại cổng ra vào trụ sở Công an quận Lê Chân thì bất ngờ bị cô gái trẻ trong trang phục quần đùi, áo phông trắng, có biểu hiện không bình thường chạy tới tấn công nhưng không thành. Sau đó, cô gái trẻ tiếp tục buông lời chửi bới.

L.N.B.M đang bị tạm giữ tại Công an phường An Biên (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Ảnh GC

Qua điều tra ban đầu, công an xác định cô gái tên là L.N.B.M, 23 tuổi, thường trú tại huyện Hoành Bồ, nay là TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện L.N.B.M vẫn trong tình trạng nghi bị ảo giác, chưa thể phối hợp với Công an phường An Biên để lấy mẫu xét nghiệm ma túy cũng như cung cấp các thông tin liên quan.

Hiện Công an quận Lê Chân đang điều tra làm rõ vụ việc.

Lời khai nghi phạm cầm hung khí xông vào trụ sở tấn công công an phường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ đối tượng tên Nguyễn Đức An (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để làm rõ hành vi cầm kéo tấn công cán bộ công an trực ban Công an phường 15 (Gò Vấp) - đại úy Đặng Ngọc Huy.

Đối tượng Nguyễn Đức An (ngụ quận Gò Vấp, cầm kéo tấn công cán bộ Công an phường 15) khai do liên tục nghe tiếng nói sai khiến. An được công an kết luận có 3 tiền án sự, nghiện ma túy. Ảnh cắt từ clip

An khai với công an: "Do tiếng nói trong đầu sai khiến tôi mang kéo đi tấn công cán bộ công an".



Theo Công an quận Gò Vấp, đối tượng này đã có 3 tiền án, tiền sự về tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Ngoài ra, An từng có tiền sử nghiện ma túy nặng và phải đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công và bị nhiễm HIV.

Từ lời khai của An, theo cơ quan công an, nguyên nhân của hành vi côn đồ trên có thể do ảo giác ma túy. Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 11h15 ngày 15/7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trực ban tại trụ sở Công an phường 15, (quận Gò Vấp), một cán bộ công an bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt, cầm kéo lao vào tấn công.

Lúc này, cán bộ công an nhanh chóng lùi về sau, né được và dùng các đồ vật trên bàn để tự vệ, chống trả. Ngay sau đó, đối tượng lên xe máy rời khỏi trụ sở Công an phường 15, chạy theo đường Thống Nhất về hướng cầu Bến Phân, quận 12 (TP.HCM).