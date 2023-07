Bắt nữ đối tượng bị truy nã sau gần 6 năm trốn chấp hành án

Ngày 16/7, thông tin từ lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã bắt giữ và di lý đối tượng truy nã toàn quốc về Trại tạm giam Công an tỉnh đảm bảo an toàn.

Đối tượng Bùi Thị Niêm sau khi bị bắt giữ.

Theo đó, ngày 24/3/2013, Bùi Thị Niêm bị TAND huyện Cao Phong đưa ra xét xử và tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội "Môi giới mại dâm”. Sau khi bị kết án, Bùi Thị Niêm được hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, khi hết thời gian hoãn chấp hành án, Bùi Thị Niêm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trốn chấp hành án.



Sau khi đối tượng bỏ trốn, ngày 30/10/2017, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đã phát Lệnh truy nã toàn quốc số 08/QĐTN-CQTHAHS-PC81 đối với Bùi Thị Niêm (SN 1978) có đăng ký thường trú tại xã Quý Hòa (Lạc Sơn) do trốn chấp hành án.

Từ năm 2017 đến nay, Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã nhiều lần gửi thư kêu gọi, cùng gia đình vận động Bùi Thị Niêm ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng đã không hợp tác và tiếp tục lẩn trốn.

Ngày 14/7/2023, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp xác định đối tượng Bùi Thị Niêm đang lẩn trốn tại phường Cẩm Phả, thị xã Chí Linh (Hải Dương) nên đã phối hợp với cơ quan công an địa phương bắt giữ và di lý đối tượng về bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 7/6/2023, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã bắt giữ thành công 1 đối tượng có 5 tiền án, bị truy nã toàn quốc sau 3 năm trốn chấp hành án. Sau khi bị Tòa án nhân dân huyện Cao Phong đưa ra xét xử và xử phạt 30 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án, Bùi Thanh Liêm đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh phát lệnh truy nã.