Khởi tố 1 bị can vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông nước ngoài tử vong ở Hòa Bình

Ngày 19/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hong Soek Joo (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 8/12, tại khu vực cầu Hoà Bình 1 (thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 2 người đi xe máy thương vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Lee Wonhyuk (SN 1987). Người bị thương là ông Hong Seok Joo (SN 1980). Cả hai đều có quốc tịch Hàn Quốc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại khu vực cầu Hoà Bình 1 (thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) khiến 2 người nước ngoài thương vong. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, ông Hong Seok Joo điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 98B3-788.62 chở ông Lee Wonhyuk di chuyển theo hướng phường Tân Thịnh đi phường Phương Lâm. Khi đến khu vực cầu Hoà Bình 1, do thiếu quan sát nên xe máy do anh Hong Seok Joo điều khiển đã đâm vào dải phân cách cứng bên phải của cầu.

Hậu quả khiến ông Lee Wonhyuk tử vong tại hiện trường; ông Hong SeoK Joo bị chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 8/12, hai ông Hong Seok Joo và Lee Wonhyuk cùng nhau đi từ thành phố Hà Nội di chuyển lên Hòa Bình du lịch và thuê phòng tại khách sạn 3HG (phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) để nghỉ ngơi.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ông Hong Seok Joo điều khiển xe mô tô chở ông Lee Wonhyuk rời khỏi khách sạn di chuyển đến khu vực đầu cầu Hoà Bình 1 thì xảy ra tai nạn.

Ngay khi nắm tình hình vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường tiến hành các hoạt động nghiệp vụ xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình xác định, Hong Soek Joo khi điều khiển xe mô tô lên cầu Hòa Bình 1, đã thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tại nạn. Đáng chú ý, Hong Soek Joo và nạn nhân Lee Won Hyuk khi tham gia giao thông tại thời điểm xảy ra tai nạn đều không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 10/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã vận động Hong Soek Joo ra đầu thú về hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.