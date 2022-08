Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giam Hoàng Văn Cường (SN 1998, ở huyện Lục Nam) và Nguyễn Văn Đức (SN 2000, ở TP.Bắc Giang) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 8/6, tại huyện Lục Nam xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm của Hoàng Văn Cường với nhóm của Giáp Văn Đức (SN 1996, ở Lục Nam) khiến 2 người bị thương.

Do vậy, Công an huyện Lục Nam đã khởi tố bị can đối với 10 người về tội "Gây rối trật tự công cộng", trong đó có Đào Văn Thường (tức Youtuber Duy Thường, SN 1994, ở Lạng Giang, Bắc Giang).

Từ trái qua, Hoàng Văn Cường và Nguyễn Minh Đức. Ảnh: Công an Bắc Giang

Cảnh sát còn vận động các đối tượng liên quan vụ việc giao nộp 5 khẩu súng các loại gồm 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 2 khẩu súng là súng săn và 1 khẩu bắn đạn bi thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Công an huyện Lục Nam cũng chuyển tài liệu về vũ khí trên cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang. Phía an ninh sau đó làm rõ Hoàng Văn Cường và Nguyễn Văn Đức có hành vi tàng trữ, sử dụng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, bản thân Cường và Đức đều có tiền án, tiền sự; không công việc ổn định; thường xuyên vắng mặt tại địa phương và hay tụ tập, tham gia các vụ việc gây rối, làm mất an ninh trật tự.