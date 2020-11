Khởi tố 4 bị can trong vụ cô gái bị lột quần áo đánh ghen dã man giữa đêm

Chiều 20/11, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đánh ghen dã man xảy ra ở xã Hải Dương (thị xã Hương Trà).

4 bị can bị Công an thị xã Hương Trà khởi tố về tội Làm nhục người khác.

Theo Công an thị xã Hương Trà, ngày 16/11, tại xã Hải Dương xảy ra vụ đánh ghen giữa nhóm 4 người với một cô gái được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một phụ nữ trong nhóm. Lợi dụng lúc đêm tối, tại nơi vắng người, 4 đối tượng khi phát hiện cô gái ngồi cùng chồng của người trong nhóm, đã xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục cô gái. Cùng với đó, nhóm người này còn quay lại video clip đăng tải lên mạng internet.

Một trong những bị can làm việc với cơ quan công an.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, Công an thị xã Hương Trà đã khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý. Ngày 19/11, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm nhục người khác.

Đối tượng Lê Công.

Tiếp đó, ngày 20/11, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định khởi tố 4 bị can. Đó là Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú tại 30/3/73 Bùi Thị Xuân, TP.Huế), Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991, cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà). Các bị can này bị khởi tố với cùng tội danh Làm nhục người khác.