Khởi tố 5 phóng viên, cộng tác viên ở Hà Nội vì đánh bạc

Ngày 19/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 18 và 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Công an TP.Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.



Theo Bộ Công an, trong đó có 5 người hiện đang là phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí.

Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 5 phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí có trụ sở ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Các bị can bị khởi tố gồm: Đ.A.D (SN 1979, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, phóng viên Báo KDVPL); D.N.N (SN 1978, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội; lao động tự do, đã có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích"); N.G.L (SN 1975, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, cộng tác viên trang tin KTXH); N.V.D (SN 1982, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, lao động tự do, đã có 2 tiền án về tội "Đánh bạc"); N.T.H (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Báo DT); N.Đ.H (SN 1981, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, phóng viên Báo KDVPL); N.P.M.T (SN 1978, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Tạp chí KS).

Thông tin cho biết, ngày 13/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại bãi xe Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội có một số đối tượng đang đánh bạc, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng nêu trên đang có hành vi đánh bạc; thu giữ 3 bộ tú lơ khơ, hơn 350 "phỉnh" – dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 18h30 ngày 13/10, sau khi uống rượu tại căn nhà cấp 4 trong bãi xe Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các đối tượng chia thành 2 chiếu bạc, rồi đánh bạc dưới hình thức "tá lả" và "liêng".

Các đối tượng dùng "phỉnh" để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc, với quy ước 1 "phỉnh" đổi được 200.000 đồng; sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi "phỉnh" thành tiền để thanh toán thắng, thua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.