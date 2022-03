Khởi tố, bắt giam cựu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TIE

Ngày 11/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Minh Trí - cựu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TIE về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đồng thời, đơn vị này cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thúy Oanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TIE về tội danh như trên.

Bộ Công an khởi tố thêm hai bị can trong vụ sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Ảnh: CNS

Đây là động thái được cơ quan điều tra đưa ra sau khi đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (theo điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) có 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM.

Quá trình điều tra, công an xác định, tại CNS xảy ra 1 số sai phạm trong hoạt động thoái vốn. Theo đó, năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần trong Công ty CP Điện tử Sài Gòn - Sagel với giá gần 21 tỷ đồng. Trong khi tại thời điểm đó, Công ty CP Điện tử Sài Gòn - Sagel sở hữu lô đất tại 119 Phổ Quang có giá trị lên đến 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, CNS còn thoái vốn tại Công ty CP TIE khi công ty này sở hữu nhiều lô đất có giá trị cao tại TP.HCM. Việc thoái vốn của CNS đã gây thất thoát cho nhà nước số tiền khoảng 1.700 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện những sai phạm tại công ty này, vào đầu năm 2019, UBND TP.HCM đã ra quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với các lô đất do CNS thoái vốn. Song song đó, Thanh tra TP.HCM cũng cung cấp tài liệu liên quan CNS cho Bộ Công an phục vụ quá trình điều tra.

Sau quá trình điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc CNS, Đỗ Văn Ngà - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán CNS, Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên CNS, Lê Viết Ba - Phó trưởng Phòng kế toán CNS về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.