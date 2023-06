Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng 13h ngày 15/6, một nhóm thanh đi trên 2 ô tô, mang theo súng và mã tấu, rựa truy đuổi một số thanh niên trong một tiệm cầm đồ ở thị trấn Võ Xu huyện Đức Linh (Bình Thuận).

Đối tượng áo vàng dùng súng bắn vào tiệm cầm đồ. Hình ảnh cắt từ camera

Tại đây, một thanh niên mặc quần ngắn, áo thun vàng dùng súng bắn thẳng vào tiệm cầm đồ, khi bắn phát thứ 2 thì kẹt đạn. Ngoài việc sử dụng súng ngắn bắn vào tiệm cầm đồ, nhóm thanh niên này còn dùng mã tấu, rựa truy đuổi một số thanh niên trong tiệm cầm đồ, gây náo loạn cả khu vực.

Ngay sau đó, hai cán bộ Công an huyện Đức Linh kịp thời có mặt, ngăn chặn tước hung khí của nhóm thanh niên này. Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh đã phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc.

Nguồn tin cho biết, vụ nổ súng vào tiệm cầm đồ trên nguyên nhân có thể do mâu thuẫn nợ nần trước đó nên nhóm thanh niên này đi trên 2 xe ô tô do một thanh niên tên là T. dẫn đầu. Hiện công an đang truy tìm đối tượng tên T.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.