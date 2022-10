TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 246 iPhone qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, tạm giam Ngô Thạch Hảo (sinh năm 1989, quê tỉnh Long An) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.