Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam

Chiều 4/1, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Quang Huy (SN 1947), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Ông Huy trú tại số nhà 06, HP5, khu đô thị Vinhome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội về hành vi "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", theo khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Quang Huy khi còn đương chức. Ảnh Báo Lào Cai

Cũng trong ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thực hiện Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ đối với ông Phạm Cao Khiêm (sinh ngày 25/05/1955), nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, trú tại số nhà 02, lô 1, khu đô thị Phú Hưng, phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", theo khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 24/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã họp kỳ họp thứ 22. Tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và một số đảng viên có liên quan trong việc tận thu, thu gom quặng apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thực hiện khám nhà ông Phạm Cao Khiêm, tại khu đô thị Phú Hưng, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Ảnh Báo Lào Cai

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai trên diện tích 3,77ha, nhưng sau đó, doanh nghiệp này lại "núp bóng" để khai thác quặng apatit. Sau khi Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra, đưa ra kết luận hồi cuối năm 2017, tới giữa năm 2018, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ra Thông báo số 901 về Kết luận thanh tra trên, trong đó có mục nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực lúc đó là ông Trương Hòa Bình, đề nghị "Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Công an tỉnh xác minh làm rõ việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama để xem xét, nếu có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng (về môi trường, gian lận thuế…) xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ".