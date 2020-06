Khởi tố bị can dùng súng bắn trọng thương ca sĩ

Ngày 30/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra quận này đã vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Hải (trú quận Ba Đình, Hà Nội) về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Theo công an, Tạ Văn Hải có bệnh án tâm thần và từng phải điều trị tâm thần. Do đó, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với Hải để nhằm xác định tại thời điểm nổ súng, Hải có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Bị can Tạ Văn Hải.

Trước đó, đêm 19/6, anh Đặng Quang S (SN 1981, trú tại Cầu Giấy) đi xe máy chở anh Hồ Văn P (nghệ danh Hồ P, SN 1979, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) về nhà. Khi đi đến khu vực hẻm 12, ngách 55, ngõ 381 đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) thì bị một đối tượng sử dụng súng bắn vào lưng gây trọng thương.

Ngay lập tức, anh S cùng với người dân đưa ca sĩ Hồ P vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm gây án là Tạ Văn Hải.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tạ Văn Hải khai nhận, khoảng 22h đêm 19/6, Hải cùng với vợ và nhóm bạn ăn uống tại nhà của nhà người bạn tên C ở ngõ 381 Nguyễn Khang. Trong lúc mọi người đang ăn uống, hát hò, Hải đi vệ sinh ở cuối đường Thành Thái thì nhặt được một khẩu súng ở bãi đất và cất vào túi quần.

Lúc này, anh C ra tìm Hải và cả hai đi về nhà. Đi được một đoạn, hai người nhìn thấy anh S đang chở ca sĩ Hồ P. Do có quen biết nhau từ trước nên anh S và anh C chào nhau.

Hải khai sau khi anh S chở ca sĩ Hồ P đi qua được khoảng 10 mét, do tò mò về khẩu súng, Hải đã rút ra, chĩa về phía trước để bắn. Đạn xuyên thẳng vào ca sĩ Hồ P. khiến nạn nhân gục xuống.

Cũng theo lời khai của Hải, sau khi nổ súng, Hải và C đi về nhà. Khi đi đến đầu ngõ nhà C, Hải nhanh chóng giấu súng và bỏ trốn.

Trước khi bỏ trốn, Hải cắt tóc nhằm thay đổi diện mạo, tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan công an. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Tạ Văn Hải đã bị cảnh sát bắt giữ.