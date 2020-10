Khởi tố bị can vụ bảo vệ bệnh viện bị đánh vì nhắc đeo khẩu trang

Theo đó, sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương đến hiện trường điều tra vụ việc. Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ để điều tra vụ việc, đồng thời ra quyết định khởi tố 1 bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ vào hôm nay.

Người bị khởi tố là Trần Văn Nam (47 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 6/10, Nam cùng 3 người anh, em ruột là Trần Văn Đông (50 tuổi, ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau), Trần Văn Tây (48 tuổi, ngụ cùng địa cùng địa chỉ trên) và Trần Đắc Việt (40 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, TP.Cà Mau) đi trên 3 xe máy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thăm người thân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

2 bảo vệ bệnh viện kể lại vụ việc. Ảnh: CL.

Khi đến bệnh viện, Nam cùng Việt, Tây và Đông chạy xe thẳng vào cổng chính nên anh Hồ Văn Tươi (52 tuổi, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau), anh Lê Văn Qui (22 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, đều là bảo vệ của bệnh viện) nhắc nhở không được chạy xe vào bệnh viện và yêu cầu gửi xe bên ngoài.

Lúc này, Tây bước xuống xe đứng ở cổng bệnh viện còn Nam, Việt, Đông chạy xe đến quán cà phê (đối diện bệnh viện) gửi rồi đi bộ vào cổng. Tuy nhiên, cả ba người không đeo khẩu trang nên anh Qui chặn Nam lại và yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng Nam không chấp hành, tiếp tục đi vào. Từ đó, bảo vệ Qui, Tươi chạy theo chặn Nam lại.

Bị chặn đường, Nam dùng tay chỉ vào mặt bảo vệ Qui, Qui gạt tay. Ngay sau đó, Việt, Nam, Đông dùng tay, nón bảo hiểm đánh 2 bảo vệ Qui và Tươi, nên 2 người này chống trả lại.

Nguyễn Thanh Nhựt (49 tuổi, ấp 6, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau, cũng là bảo vệ bệnh viện) và Tây vào can ngăn, thì Nhựt bị bên nhóm người của Nam đánh, còn Tây bị phía bảo vệ đánh bị thương.

Nhóm của Nam lấy xe tẩu thoát sau đó. 3 bảo vệ Tươi, Qui, Nhựt được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Riêng Tây đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ điều trị.

Sau khi điều trị, 3 bảo vệ Tươi, Qui, Nhựt và Tây yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật, xử lý vụ hình sự vụ việc theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.