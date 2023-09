Khởi tố cán bộ ngân hàng xưng "mày, tao", đấm CSGT khi bị đo nồng độ cồn Khởi tố cán bộ ngân hàng xưng "mày, tao", đấm CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Công an TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã khởi tố bị can với ông Lê Ngọc, cán bộ ngân hàng ở Bắc Ninh do có hành vi đấm vào mặt CSGT.