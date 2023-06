Mâu thuẫn trong đám giỗ, 1 người tử vong

Khu vực hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Lục Nam, ngày 24/6, tại thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, Nguyễn Văn Thọ (SN 1974) và Nguyễn Văn Âu (SN 1975) cùng ở thôn Yên Thiện xảy ra mâu thuẫn trong đám giỗ của gia đình Thọ.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24/6, Âu bỏ ra về thì Thọ đi xe máy đuổi theo đánh Âu, Âu chạy vào nhà một người dân lấy con dao.

Sau đó, Thọ tiếp tục sử dụng khúc gỗ đánh Âu; Âu đã dùng dao đâm Thọ hai nhát.

Hậu quả, Nguyễn Văn Thọ tử vong, đối tượng Âu sau đó đến Công an xã Bảo Sơn đầu thú. Hiện vụ án đã được Công an huyện Lục Nam bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, giải quyết.