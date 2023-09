Khởi tố đối tượng nhẫn tâm sát hại con gái ruột vì giận vợ bỏ nhà đi

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". Đáng nói nạn nhân của Lưu chính là con gái ruột là N.T.K.N chỉ mới 10 tuổi.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Lưu cho biết trước ngày xảy ra vụ án, giữa đối tượng và vợ là chị T.T.T.V (38 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, chị T bỏ nhà đi nên Lưu đã mua rượu về nhà uống.

Sau khi say, Lưu đã không làm chủ được hành vi nên đã dùng tay bóp cổ con gái là cháu N (10 tuổi, là con gái lớn) dẫn đến tử vong.

Đối tượng Nguyễn Tiến Lưu thời điểm bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau đó, Lưu đã dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của con gái khi đã tử vong gửi lên nhóm chat của công ty nơi Lưu và vợ cùng làm việc.

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, khoảng 13h30 trưa 11/9, người dân sống tại tổ 11, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà nghe thấy tiếng khóc thét kêu cứu của trẻ nhỏ phát ra từ căn nhà thuê.

Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện Lưu và 2 con gái nhỏ (gồm một cháu 3 tuổi và một cháu 10 tuổi) đang ở bên trong, cửa bị khóa trái. Lúc này, cháu N.T.K.N (10 tuổi) đã nằm bất động trên nền nhà nên mọi người vội báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hoà) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng đến hiện trường yêu cầu Lưu mở cửa để đưa 2 cháu bé ra ngoài nhưng đối tượng không hợp tác.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an khống chế và bắt giữ Lưu đưa về trụ sở công an làm việc, đưa cháu bé 3 tuổi ra ngoài an toàn, riêng bé N.T.K.N đã tử vong.