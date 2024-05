Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng".