Ngày 1/5, Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Võ Chí Cường (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), để điều tra về hành vi chém 3 người thương vong ở thành phố này vào chiều 30/4 - theo Dân Trí.

Võ Chí Cường - nghi phạm có bệnh án tâm thần chém 3 người thương vong - bị bắt giữ sau 16 giờ đồng hồ lẩn trốn. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể về hành trình cảnh sát truy bắt nghi phạm có bệnh án tâm thần chém 3 người thương vong này từ CAND: Chiều 30/4, Công an xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) nhận được tin báo có đối tượng lạ mặt cầm dao chạy vào nhà và chém liên tục vào người ông Nguyễn Tư Tuấn (SN 1963, ngụ địa phương). Lúc này, ông Tuấn đang nằm trên võng.

Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường và chém nhiều nhát vào người em Huỳnh Gia Huy (SN 2013) ở cách đó khoảng 200m. Trên đường di chuyển, đối tượng phát hiện chị Đỗ Thị Bé Hằng (SN 1994) đang nằm trên võng trước mái hiên nhà và lao vào chém tiếp.

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Ông Tuấn và những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Tuấn đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay khi xảy ra sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh, công an các địa bàn giáp ranh tăng cường lực lượng cùng chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động khẩn trương truy bắt đối tượng.

Sau 16 giờ nỗ lực, đến hơn 7h sáng 1/5, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Cơ quan công an thu giữ 2 con dao Thái Lan, 2 dao tự chế cùng xe gắn máy không biển số. Qua xác minh nhanh, Cường là đối tượng có bệnh án tâm thần thuộc diện quản lý tại địa phương.

Gia đình đã đưa đối tượng đi điều trị 3 đợt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Trước khi xảy ra sự việc, Cường đã gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) và tiếp tục qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh gây án làm chết người.

Tang vật được thu giữ. Nguồn: CAND

Theo TTXVN/Vietnam+: Cường được cho về nhà sau khi kết thúc điều trị đợt 3 cách đây vài tháng. Qua xét nghiệm nhanh đối tượng âm tính với ma túy.



Vụ án đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.