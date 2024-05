TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vào trụ sở công an tấn công 2 người bị thương; nổ lò hơi, 6 người chết

Cô gái nghi "ngáo đá", cầm dao xông vào trụ sở công an tấn công khiến 2 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/5, Công an quận 8 (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Thị Ngọc Bích (30 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Bích cầm theo hung khí xông vào trụ sở Công an phường 10, quận 8 la hét, có biểu hiện bất thường. Tại đây, Bích được cho đã cầm hung khí tấn công những người xung quanh khiến 2 người bị thương.

Phạm Thị Ngọc Bích tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công an phường 10, quận 8 đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Bích và đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Tiến hành kiểm tra nhanh, Bích dương tính với ma tuý.

Nguyên nhân và hành vi bất thường của Bích được nhận định là ảo giác do sử dụng ma tuý gây ra.

Theo cơ quan chức năng, Bích từng có hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột và tự gây thương tích cho mình nhiều lần.

Bích cũng từng bị đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Sau khi hoàn thành đợt chữa trị, Bích đi phụ việc tại các quán ăn nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma tuý và gây ra vụ việc.

Nổ lò hơi, 6 người chết, 5 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Theo đó, vụ tai nạn làm 6 người tử vong, 5 người khác bị thương xảy ra vào lúc 8h10 ngày 1/5, tại khu vực nồi hơi, xưởng bán thành phẩm của công ty.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Công ty gỗ Bình Minh Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình, có khoảng 200 người làm việc, thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động là khoảng 42 người làm việc.

Để phục vụ sản xuất, công ty có lắp đặt 1 nồi hơi dạng ống nước có công suất sinh hơi 1.000kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong, 5 người khác bị thương. Ảnh: Bùi Tư

Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày hôm qua, 30/4.

Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động.

Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân bước đầu do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ gây ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị đề nghị khởi tố, bắt tạm giam

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 1/5, trong thông cáo báo chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang có nêu rõ:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, Đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật; đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, Đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị đề nghị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 2/2021, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Hai vợ chồng người Mông tử vong thương tâm do đốt nương

Như Dân Việt đã thông tin: Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, ông Vũ Văn Cương cho hay, trong quá trình đốt nương tại khu vực Kho Tau thuộc bản Tả Sa 2, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, do trời hanh khô, nắng nóng, lửa lan nhanh dẫn đến tai nạn thương tâm làm vợ chồng anh Hạng Chá Páo và chị Sùng Thị Mỷ tử vong.

Được biết, anh Hạng Chá Páo (sinh năm 1976) là chồng chị Sùng Thị Mỷ (sinh năm 1977). Vợ chồng anh Páo, chị Mỷ là người dân ở bản Háng Lìa Hồng Thứ của xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ.



Do trời hanh khô, nắng nóng, lửa lan nhanh dẫn đến tại nạn thương tâm làm anh Hạng Chá Páo và chị Sùng Thị Mỷ thiệt mạng. Ảnh: CTV

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 30/4, trong quá trình làm nương của gia đình tại khu vực Kho Tau thuộc bản Tả Sa 2, xã Làng Mô, gia đình anh Páo đã đốt cỏ nương để lấy đất canh tác.

Do trời khô hanh, lửa cháy to lan nhanh có chiều hướng cháy vào đường ống nước của hộ gia đình ông Hạng A Khai, cùng trú tại bản Háng Lìa Hồng Thứ. Sợ hư hỏng tài sản của người khác nên vợ chồng anh Páo đã tìm cách để dập lửa. Quá trình chữa cháy, do lửa cháy lớn nên vợ chồng anh Páo bị cuốn vào đám cháy dẫn đến tử vong.

Hiện trường xảy ra cái chết thương tâm của 2 vợ chồng người Mông. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền và cơ quan điều tra địa phương đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Đồng thời, huy động bà con trong bản giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Đến sáng 1/5, thi thể vợ chồng anh Páo, chị Mỷ đã được đưa về gia đình làm các thủ tục theo phong tục địa phương.

Hành trình cảnh sát truy bắt nghi phạm có bệnh án tâm thần chém 3 người thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 1/5, Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Võ Chí Cường (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), để điều tra về hành vi chém 3 người thương vong ở thành phố này vào chiều 30/4.

Võ Chí Cường - nghi phạm có bệnh án tâm thần chém 3 người thương vong - bị bắt giữ sau 16 giờ đồng hồ lẩn trốn. Nguồn: CAND

Chiều 30/4, Công an xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) nhận được tin báo có đối tượng lạ mặt cầm dao chạy vào nhà và chém liên tục vào người ông Nguyễn Tư Tuấn (SN 1963, ngụ địa phương). Lúc này, ông Tuấn đang nằm trên võng.

Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường và chém nhiều nhát vào người em Huỳnh Gia Huy (SN 2013) ở cách đó khoảng 200m. Trên đường di chuyển, đối tượng phát hiện chị Đỗ Thị Bé Hằng (SN 1994) đang nằm trên võng trước mái hiên nhà và lao vào chém tiếp.

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Ông Tuấn và những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Tuấn đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay khi xảy ra sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh, công an các địa bàn giáp ranh tăng cường lực lượng cùng chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động khẩn trương truy bắt đối tượng.

Sau 16 giờ nỗ lực, đến hơn 7h sáng 1/5, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Cơ quan công an thu giữ 2 con dao Thái Lan, 2 dao tự chế cùng xe gắn máy không biển số. Qua xác minh nhanh, Cường là đối tượng có bệnh án tâm thần thuộc diện quản lý tại địa phương.

Gia đình đã đưa đối tượng đi điều trị 3 đợt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Trước khi xảy ra sự việc, Cường đã gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) và tiếp tục qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh gây án làm chết người.

Tang vật được thu giữ. Nguồn: CAND

Cường được cho về nhà sau khi kết thúc điều trị đợt 3 cách đây vài tháng. Qua xét nghiệm nhanh đối tượng âm tính với ma túy.



Vụ án đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.