Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đà Nẵng

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số cán bộ công tác tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

