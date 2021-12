Khởi tố một Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ở Đắk Nông

Ngày 20/12, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đắk R'lấp do các sai phạm liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.