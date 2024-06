Khởi tố nguyên Phó Giám đốc cùng 5 cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ở Hòa Bình Khởi tố nguyên Phó Giám đốc cùng 5 cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ở Hòa Bình

Ngày 27/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can nguyên cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Cao Phong về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".