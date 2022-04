Khởi tố, bắt tạm giam tài xế "xe điên" lao vào tiệm bánh mì khiến 6 người bị thương

Ngày 26/4, thượng tá Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT của Công an quận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân (SN 1980, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đuờng bộ”.

Tài xế Lương Duy Tân. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 chiều 3/4, ô tô 7 chỗ BKS: 43A 50582 do Lương Duy Tân điều khiển chạy trên đường gom của hầm chui Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) theo hướng từ quận Hải Châu lên quận Liên Chiểu. Khi đến gần đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô chỗ tông vào đuôi xe 16 chỗ chạy cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô chỗ tiếp tục chạy với tốc độ cao, lao thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 60A đường Điện Biên Phủ).

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương được đưa đi viện, trong đó có 2 trẻ em.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.B

Qua điều tra, Công an quận Thanh Khê xác định, thời điểm gây tai nạn người này đã sử dụng rượu bia và dương tính ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Tân cho biết, trước khi gây tai nạn đã ngồi nhậu cùng 3 người bạn ở quán nhậu đường Duy Tân. Cả nhóm nhậu từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 30, hết khoảng 4 thùng bia thì ra về. Sau đó, Tân lái xe ô tô chở theo một người bạn về đến đường Điện Biên Phủ thì tông vào đuôi xe 16 chỗ rồi bị mất thắng lao vào tiệm bánh mì.

Nam tài xế cho hay, thời điểm này bản thân đã say, không còn tỉnh táo vì đã uống quá nhiều. Về kết quả dương tính ma túy, người này cho biết tuần trước, khi đi sinh nhật bạn ở Hội An (Quảng Nam) có sử dụng thuốc lắc.