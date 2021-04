Khởi tố thanh niên dẫn 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Quảng Bình

Liên quan đến vụ việc 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến tỉnh Quảng Bình lưu trú, thông tin PV Dân Việt nắm được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Lâm (SN 1995).

Bình luận 0

Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Lâm (SN 1995, trú tại Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Nguyễn Thành Lâm - người dẫn đường cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Quảng Bình vừa bị khởi tố. Kết quả xác minh của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, chiều 2/4, Lâm được một người liên hệ thuê đón 9 người Trung Quốc vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để vào tỉnh Quảng Trị. Sau khi đón được 9 người Trung Quốc, Lâm thuê taxi chở 9 người này từ Hà Nội vào thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) và đến nhà nghỉ Nhật Huy (đường Xuân Diệu). Sau đó, nhóm người trên di chuyển qua khách sạn Bình Minh (đường Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tiếp tục lưu trú. Theo kế hoạch, nhóm người này sẽ đi Quảng Trị vào ngày 6/4. Nhưng khi chưa kịp đi thì lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, xử lý. Tại cơ quan công an, Lâm khai có biết số người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Quá trình đi từ Hà Nội vào Quảng Bình, Lâm đã nhận 25 triệu đồng từ một người khác. Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành các thủ tục trục xuất số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. 2 lần xét nghiệm Covid-19 của cơ quan chức năng đối với 9 người Trung Quốc và đối tượng Nguyễn Thành Lâm đều cho kết quả âm tính.

9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Quảng Bình âm tính với Covid- 19 07/04/2021 09:53

Bình Phước trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 30/03/2021 08:43

Chia sẻ