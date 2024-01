Khởi tố thầy dạy võ ở Quảng Ngãi để điều tra hành vi đồi bại nhiều nam sinh dưới 16 tuổi

Sáng 23/1, tin từ công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi) ở tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi), về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an Quảng Ngãi đang thực hiện lệnh bắt đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh. Ảnh: SựThành - Xuân Công.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ taekwondo, có mở lớp ngoại khóa dạy võ tại phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi.

Lớp dạy võ của đối tượng Thịnh thu hút nhiều em học sinh từ 6 tuổi - 16 tuổi đăng ký và học. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh nam, đối tượng Thịnh không chỉ dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau, mà còn quay camera lại để đe dọa các nam sinh.

Qua xác minh và điều tra, công an Quảng Ngãi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Thịnh. Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, những ai bị đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh xâm hại, liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.