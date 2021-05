Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ triệt phá trường gà khủng quy tụ hàng trăm người chơi

Ngày 2/5, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", liên quan đến vụ triệt phá trường gà khủng quy tụ hàng trăm người chơi ở đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6 vào tháng 9/2020.

Như vậy đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố với 46 bị can (có 1 bị can bị truy nã) để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để sớm đưa ra xét xử truy tố theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 25/9/2020, khoảng 200 cảnh sát của nhiều đơn vị thuộc Công an TP.HCM đột kích vào một sới bạc tại khu đất trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, TP.HCM. 180 người bị khống chế tại chỗ. Một số khác nháo nhào tháo chạy ra đại lộ Võ Văn Kiệt, cũng bị cảnh sát vây bắt.

Hiện trường công an khống chế hàng trăm con bạc.

Công an thu giữ hàng tỷ đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Minh Thành (SN 1977, ngụ quận 6) cầm đầu trường gà quy tụ hàng trăm người sát phạt mỗi ngày trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Thành khai trường gà của mình hoạt động khoảng vài tháng nay.

Thành chiêu mộ nhiều đàn em, mỗi nhóm đóng 1 vai trò khác nhau. Trong số này có C. (SN 1980, ngụ quận Tân Phú) là đàn em thân cận của Thành. Để trường gà có thể hoạt động mà không bị phát hiện, Thành chọn bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6.

Thành tại cơ quan công an.

Xung quanh bãi đất trống là những tòa nhà cao tầng rất khó tiếp cận. Thành cho đàn em dựng lên các mái tôn, bạt bao quay trường gà để không ai có thể thấy việc đánh bạc bên dưới.

Hằng ngày, hàng trăm con bạc đi xe tới gửi ở các bãi giữ xe gần trường gà của Thành. Tiếp đó, các con bạc sẽ được các đàn em trong vai xe ôm chở thẳng tới cổng đưa vào bên trong. Nếu con bạc là người lạ thì các xe ôm này sẽ báo cho tuyến trên.

Khi các con bạc quen vừa đi vào xong đi thì cánh cổng trường gà ngay lập tức khóa lại. Kế bên cổng vào có 1 quán nước hay quán cóc. Đây cũng là tai mắt cảnh giới của Thành nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi.

Thời điểm kiểm tra, công an thu tang vật đánh bạc dưới 2 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác với 10 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM và Công an quận 6 để để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn và các công tác nghiệp vụ.