Triệt phá trường gà được canh giữ nhiều lớp

Các đối tượng tại trường gà bị bắt sau khi bỏ chạy tán loạn.

Ngày 8/1, trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang - cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền.



Theo đó, khoảng 10h45 cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc tổ 12, khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, các đội nghiệp vụ Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, bất ngờ ập vào. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn qua các đường mòn trong khu vườn nhằm tẩu thoát, lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ 25 đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ tại trường gà.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 4 con gà đá (2 con đang gắp cựa), 1 cây cân, 2 cặp cựa sắt, 2 xe mô tô, 20 điện thoại di động và trên 83 triệu đồng tiền trên người các đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua công tác điều tra ban đầu xác định trường gà trên do các đối tượng ngụ tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên đứng ra tổ chức. Sau một thời gian hoạt động, trường gà đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trường gà được các đối tượng tổ chức tại một bãi đất trống trong vườn cây, ao hồ che kín và sử dụng nhiều đối tượng canh đường, nên việc triệt phá trường gà này gặp không ít khó khăn.

Vụ việc đang được Công an TP.Long Xuyên tích cực điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.