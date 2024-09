Khởi tố thêm một nhân viên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vì gian lận bảo hiểm y tế

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Nam (44 tuổi, nhân viên Khoa Khám bệnh, Cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội gian lận bảo hiểm y tế. Vụ việc này trước đó đã được Dân Việt thông tin qua bài viết vụ một bác sĩ nghi trục lợi bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng: Bắt tạm giam 2 người.

Cụ thể, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Việt Nam.

Lê Việt Nam bị khởi tố để điều tra về tội gian lận bảo hiểm y tế.

Theo điều tra của cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến năm 2023, Nam đã câu kết với một số nhân viên, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế mà thực tế người bệnh không sử dụng rồi chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế của bệnh nhân sau đó mang đi bán lại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, chiều 16/12, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 4 tháng) đối với 2 nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng là Lê Văn Nguyên (sinh năm 1990, nguyên bác sĩ chuyên khoa 1, Khoa Khám bệnh, Cấp cứu) và Hồ Đắc Tuấn (sinh năm 1987, nguyên nhân viên Khoa Dược) để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Lê Văn Nguyên được xác định là đối tượng chính trong vụ án, còn bị can Hồ Đắc Tuấn là vai trò đồng phạm, giúp sức.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định.