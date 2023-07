Theo đó, vào khoảng 15h30' ngày 3/7, tại khu phố 2, phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) có 2 nhóm thanh niên khoảng 25 đối tượng, đi xe ô tô và xe máy mang theo hung khí gồm ống tuýp sắt, dao, gậy… rồi lao vào đánh nhau.



Hai băng nhóm lao vào nhau hỗn chiến như "phim hành động" ở TX. Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). Ảnh Đ.X

Sau đó, một số đối tượng đã bỏ trốn vào Đà Nẵng, ngay trong đêm 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn và Công an tỉnh Quảng Bình truy đuổi và phối hợp Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập, gọi hỏi và di lý 7 đối tượng liên quan.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng thuộc 2 nhóm trên địa bàn TX. Ba Đồn thách thức và hẹn nhau tụ tập để giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau.

7 đối tượng được di lý từ TP. Đà Nẵng về Công an TX. Ba Đồn để phục vụ công tác điều tra. Ảnh PV

Nhóm thứ nhất gồm Phùng Ngọc Nam (SN 1989), Đinh Xuân Vũ (SN 1991), Cao Xuân Tú (SN 1996), đều trú tại TDP. Minh Lợi, phường Quảng Thọ và Phan Bảo Trung (SN 1997), trú tại khu phố 5, phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Nhóm thứ hai gồm Phạm Quốc Khánh (SN 1993), Lê Quý Linh (SN 1998), Trương Thành (SN 1999), đều trú tại khu phố 2, phường Ba Đồn và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1990), trú tại khu phố 1, phường Ba Đồn, (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.