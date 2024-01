Khởi tố vụ án tài xế lao xe tải vào tổ CSGT trên cao tốc Vĩnh Hảo –Phan Thiết

Theo Công an, qua kiểm tra nồng cộ đồn và ma túy đối với tài xế Nguyễn Văn Trí (SN 1985, ngụ tỉnh Nam Định) cho thấy, tài xế này không có nồng độ cồn trong máu.

Nhưng tài xế này không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT, sau đó điểu khiển xe tải lao thẳng vào vị trí mà tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, cho thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ.

Xe tải đậu chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: CACC

Ngoài Nguyễn Văn Trí, thời điểm xe tải bị Công an chặn trên cao tốc, người phụ nữ đi cùng trên xe tải bước xuống xe còn lớn tiếng với lực lượng chức năng và cương quyết để đậu xe chắn ngang đường khiến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua huyện Bắc Bình bị ùn tắc cục bộ.

Trước đó như Dân Việt đưa tin, khoảng 9h15 ngày 12/1, Tổ tuần tra kiểm soát do CSGT thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện theo chuyên đề tại Km1599 quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy Phong.

Lúc này, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ôtô tải 18H - 002.13 và tài xế xuống xe, được CSGT thông báo kế hoạch kiểm tra chuyên đề.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, không xuất trình giấy tờ xe và lên điều khiển xe chạy cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ngay sau đó, Tổ công tác đã liên hệ CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT (C08) phụ trách cao tốc hỗ trợ dừng phương tiện.

Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: CACC

CSGT bố trí 2 hàng phương tiện chặn lối vào cao tốc và ra hiệu cho xe tải dừng lại. Tuy nhiên, xe tải này tiếp tục lách qua khoảng trống và lao thẳng vào các chiến sĩ CSGT đang ra hiệu dừng. Rất may các các chiến sĩ CSGT kịp né tránh nên không xảy ra thương vong.

Xe tải tiếp tục bỏ chạy khi vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 2 xe chuyên dụng của CSGT đuổi theo. Sau khoảng 20km truy đuổi, đến Km 162 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc huyện Bắc Bình thì CSGT C08 đã dừng được xe tải.

Thế nhưng, tài xế xe tải đã điều khiển cho xe dừng ngang giữa đường gây ùn tắc giao thông trên cao tốc. Người phụ nữ đi cùng trên xe tải và tài xế bước xuống xe lớn tiếng với lực lượng chức năng và kiên quyết đậu xe chắn ngang cao tốc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình và Công an huyện Tuy Phong phối hợp lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về Công an huyện để xử lý theo quy định pháp luật.