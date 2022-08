Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an xã Khánh An và huyện An Phú tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình lấy lời khai từ đối tượng Nguyễn Văn Phùng. Ảnh: Chiến Khu

Khi lực lượng đến quán Gió Đồng (thuộc ấp An Khánh, xã Khánh Bình, huyện An Phú), Tổ công tác phát hiện Nguyễn Thị Cẩn (SN 1955) và Võ Hoài Nam (con ruột bà Cẩn, SN 1991, cùng ngụ ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, Nguyễn Thị Cẩn và Võ Hoài Nam cùng khai nhận: Do có nhu cầu đưa bà Cẩn sang Campuchia sinh sống nên Nam liên lạc với một số đối tượng tìm đường đưa 2 mẹ con xuất cảnh trái phép với tổng số tiền 3,5 triệu đồng.



Từ lời khai trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã cử lực lượng xác minh và xác định Nguyễn Văn Phùng (SN 1971, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) có liên quan đến vụ việc nên mời về trụ sở làm việc.

Nguyễn Văn Phùng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình. Ảnh: Chiến Khu

Nguyễn Văn Phùng đã thừa nhận là hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận 400 nghìn đồng tiền công. Phùng khai nhận thêm, ngày 2/8, Phùng và người phụ nữ tên Thu (sinh sống tại Campuchia) đã tổ chức cho Võ Hoài Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao hồ sơ vụ việc trên cho Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.