An Giang: Phát hiện khoảng 23.000 lít dầu nhớt có dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng

Sáng 8/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lý (SN 1992, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc) để điều tra về hành vi "Buôn bán dầu nhớt nghi vấn giả số lượng lớn".



Tang vật trên xe tải và phòng trọ Lý thuê chứa hàng hoá. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, qua thời gian theo dõi, nắm tình hình, đến khoảng 10h30 ngày 5/8, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang chủ trì) phối hợp Công an TP.Châu Đốc và Cục Quản lý thị trường bắt quả tang Nguyễn Văn Lý đang lên xuống hàng hóa (nghi vấn là dầu nhớt giả) từ xe ô tô tải biển kiểm soát 67C- 104.72 vào phòng của nhà trọ Đắc Lợi trên đường Nguyễn Tri Phương, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc do Lý thuê.



Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật tạm giữ tại trên xe tải và các phòng trọ Lý thuê. Ảnh: Tiến Tầm

Tiến hành kiểm tra xe tải và các phòng do Lý thuê của nhà trọ và địa điểm hộ kinh doanh của Lý, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia các nhãn hiệu CASTROL, SHELL, MOTUL, HONDA, YAMAHA, KUBOTA và các loại dầu nhớt khác. Ước tính ban đầu trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật tạm giữ tại cơ sở kinh doanh của Lý. Ảnh: Tiến Tầm

Qua đánh giá trực tiếp của Cơ quan chuyên môn bảo vệ thương hiệu thì tất cả số nhớt trên có dấu hiệu giả các thương hiệu nhớt nổi tiếng trong nước.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Tổ công tác Liên ngành đã bàn giao hàng hoá, phương tiện cùng tài liệu liên quan cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc kêu gọi những ai từng tham gia mua bán dầu nhớt với Nguyễn Văn Lý thì đến Công an TP.Châu Đốc trình báo để phối hợp điều tra làm rõ.