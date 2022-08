Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền



Thượng tá Lê Hoàng Việt – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang, những năm qua hai đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể trong từng giai đoạn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân và hội viên nông dân trên khu vực biên giới về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Hưng và Hội nông dân xã phối hợp tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 cho nhân dân xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Chiến Khu

Các cấp Hội Nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh An Giang thường xuyên phối hợp với các đơn vị biên phòng tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, gắn với tham gia bảo vệ chủ truyền phòng chống dịch Covid- 19, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép...

Hai đơn vị đã đã sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội nông dân, câu lạc nông dân với pháp luật, tuyên truyền lưu động thông qua mô hình "Tiếng loa biên phòng", tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương; lồng ghép tuyên truyền qua thực hiện các mô hình "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe 0 đồng", "Tổ đi chợ giúp dân", "Tổ truy vết ", "Chuyến xe nghĩa tình"; thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào xây dựng điểm sáng văn hóa trên biên giới...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn đang lựa rau củ để ủng hộ chuyến xe 0 đồng, giúp dân trong đợt dịch Covid-19 năm 2021. Ảnh: Chiến Khu

Đánh giá về kết quả quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, ông Võ Chí Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cho biết: Qua công tác phối hợp tuyên truyền giữa 2 đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới. Tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới có nhiều tích cực, các vụ việc vi phạm quy chế biên giới có chiều hướng giảm. Hội viên nông dân hăng hái lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các mô hình, các phong trào tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phát triển.

Hơn 3 năm qua, BĐBP An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức hơn 1.600 cuộc tuyên truyền với hơn 72 nghìn lượt người dân dự nghe; phát 41 nghìn tờ rơi, treo 300 bảng rôn, pano khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trên khu vực biên giới.

Những cách làm xuất phát vì dân



Là đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp với Hội Nông dân trong tuyên truyền vận động người dân khu vực biên giới, Thượng tá Hoàng Văn Đặng - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, cho biết: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phụ trách tuyến biên giới đi qua địa bàn 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc, trong đó có 48 hộ dân có đất sản xuất khu vực tuyến biên giới, với 275 ha. Thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Hội Nông dân 2 xã vận động thành công những hộ dân tuyến biên giới vào tổ chức Hội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, cùng Hội Nông dân xã đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân ký cam kết tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Chiến Khu

"Vì đặc thù ở đây bà con sản xuất lúa và cây ăn trái nên 2 đơn vị phối hợp với các ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông tin khuyến nông đến bà con; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao; hỗ trợ đầu ra cho nông sản… Qua đó mình kết hợp tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biên giới đến bà con dễ dàng hơn" - Thượng tá Hoàng Văn Đặng chia sẻ.

Cũng giống như Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Đồn biên phòng Phú Hữu cũng là đơn vị phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể địa phương, trong đó có Hội Nông dân 2 xã Phú Hữu và Quốc Thái. Thiếu tá Nguyễn Văn Huy – Chính trị viên Đồn biên phòng Phú Hữu, cho biết: Ngoài những đợt phối hợp tuyên truyền định kỳ hàng tháng, hàng quý, Đồn biên phòng và Hội Nông dân 2 xã thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ gia đình hoặc trực tiếp nơi bà con đang sản xuất để trao đổi với bà con.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Hữu, cùng các ngành, đoàn thể địa phương kịp thời giúp dân sửa nhà sau mưa giông. Ảnh: Chiến Khu

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình như "Nâng bước em đến trường", "cha nuôi đỡ đầu", Đồn biên phòng thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ đến các hộ gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các em. Đồn biên phòng Phú Hữu cũng thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ thực hiện các hoạt động giúp dân, như: Cất nhà, làm đường, thu hoạch lúa, thu hoạch hoa màu…; các đợt lễ, tết hay các đợt mạnh thường quân trao quà, phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho bà con. Từ đó xây dựng được hình ảnh, niềm tin của bà con đối với cán bộ, chiến sĩ.

"Chính từ các hoạt động gần dân, được dân tin tưởng, yêu quý mà trong đợt dịch Covid-19 vừa qua 100% bà con khu vực biên giới tự nguyện viết bản cam kết tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt, trong thời gian biên giới đóng cửa, đồn và địa phương đã nhận nhiều thông tin tố giác từ bà con khu vực biên giới, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép…" Thiếu tá Nguyễn Văn Huy - Chính trị viên Đồn biên phòng Phú Hữu, chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Hữu, cùng địa phương đến tận ruộng, nơi người dân đang sản xuất tuyên truyền Luật Biên phòng. Ảnh Chiến Khu

Là đơn vị trực tiếp phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, ông Lê Văn Đẳng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Xương, cho biết: Thời gian qua 2 đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, qua đó Hội đã vận động được 24 hộ dân có diện tích đất sản xuất cặp ranh giới với Campuchia vào tổ chức Hội. Các hội viên này ngoài tích cực hưởng ứng các phong trào hoạt động còn tích cực tham gia cùng 2 đơn vị trong việc giữ gìn an ninh trật tự nơi khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cùng Hội Nông dân xã Vĩnh Xương thăm hỏi ông Trình Văn Đảnh (người áo sọc). Ảnh: HC

Một trong những hộ dân có đất sản xuất khu vực biên giới, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi khu vực biên giới, ông Trình Văn Đảnh (61 tuổi, ấp 5, xã Vĩnh Xương), cho biết: Gia đình ông có 9 công đất sản xuất lúa cặp tuyến biên giới. Nhờ các cán bộ hội và cán bộ, chiến sĩ BĐBP thường xuyên tuyên truyền về pháp luật nói chung, pháp luật về biên giới nói riêng, mà trong mấy chục năm qua sinh sống và sản xuất ông không để xảy ra tranh chấp hay sự cố gì đối với hộ dân giáp ranh xã tỉnh bạn.

"An ninh trật tự được đảm bảo thì mình mới yên tâm sản xuất, nên tôi và bà con khu vực biên giới luôn ủng hộ BĐBP và chính quyền địa phương, Hội Nông dân. Ở đây cán bộ Hội và các chú BĐBP đều để lại số điện thoại, nên trong quá trình sinh sống, sản xuất, nếu gặp vấn đề gì liên quan đến biên giới là tôi sẽ báo cáo về cho biên phòng hay hội nông dân để các chú xuống xử lý ngay"- ông Đảnh nói.

Đến nay đã có 74 tập thể, 98 tổ/771 hộ gia đình/983 thành viên tham gia "Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới" và 394 tổ/ 1.159 thành viên tham gia "Tổ tự quản an ninh trật tự" trên khu vực biên giới. Hàng năm các hộ nông dân đã cung cấp cho đồn biên phòng trên 200 tin có giá trị, phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ biên giới, chống lấn chiếm biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Từ năm 2016 - 2019 đã vận động hỗ trợ được 22.840 tấn lúa giống, trị giá 2,74 tỷ đồng cho 457 hộ. Năm 2019 hỗ trợ được 24 con bò giống sinh sản, trị giá trên 357 triệu đồng cho 24 hộ. Đây là mô hình thiết thực trong cuộc sống đối với nông dân nghèo vùng biên giới, góp phần chung tay xóa đói, giảm nghèo ở từng địa phương và tiếp tục được nhân rộng trong toàn tỉnh.