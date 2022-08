Trồng lúa lợi nhuận tăng, đưa máy bay không người lái ra đồng

Những ngày đầu tháng 8, phóng viên cùng một số cán bộ Hội Nông dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đến thăm HTX nông nghiệp Bình Thành (HTX Bình Thành), trong lúc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Giang đang bận rộn thanh toán tiền lúa vụ Hè Thu cho bà con xã viên.

Clip: Anh Nguyễn Thành Giang - Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. HTX nông nghiệp Bình Thành sử dụng máy bay không người lái để xịt thuốc, bón phân, sạ lúa giống...Video: Hồng Cẩm

Tuy tất bật công việc nhưng anh Giang vẫn vui vẻ chia sẻ: "Trong lúc nhiều nơi vụ Hè Thu này bà con trồng lúa bị lỗ thì xã viên của HTX Bình Thành vẫn yên tâm lãi chắc. Hiện HTX đang thu hoạch vụ Hè Thu được khoảng 70%, năng suất 5,5-6 tấn/ha, giá lúa gia động từ 5.800đ-6.000đ/kg nên bà con lãi trên 30%".

Anh Nguyễn Thành Giang - Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

Anh Nguyễn Thành Giang chia sẻ, trước đây gia đình anh cùng bà con nông dân trong xã Bình Thành sản xuất lúa theo kiểu truyền thống, mỗi gia đình làm theo một cách, nhỏ lẻ, manh mún, nên đầu vào đầu ra đều bị đại lý và thương lái ép giá; tình trạng được mùa mất giá diễn ra liên tục, khiến nhiều nông dân sản xuất lúa chán nản.

Năm 2016, sau thời gian tính toán, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tổ chức Hội Nông dân, anh tập hợp được 48 hộ dân có diện tích lúa từ 5 công trở lên vào thành lập HTX nông nghiệp Bình Thành.

Đưa bà con vào HTX, anh chủ động tìm đại lý liên kết cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, để cung ứng cho bà con giá giá rẻ nhất; tìm công ty uy tín thu mua lúa, bảo bảo đầu ra cho xã viên với giá ổn định nhất và đặc biệt là phải có lời.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 Nguyễn Thành Giang đang thanh toàn tiền lúa vụ Hè Thu cho thành viên HTX. Ảnh: Hồng Cẩm

"Khi mình vận động bà con vào HTX mình sẽ có diện tích sản xuất lớn, đáp ứng yêu cầu sản lượng thu mua của các công ty lớn, thì các công ty tự đến chào hàng, cung ứng vật tư và thu mua lúa của mình với giá tốt nhất. Lúc này mình trở thành người chủ động lựa chọn công ty nào liên kết, hợp tác có lợi nhất cho bà con thì mình sẽ hợp tác".

Cứ thế, việc sản xuất của xã viên ngày càng thuận lợi, bà con hăng hái sản xuất, mở rộng diện tích trồng lúa. Đến nay HTX Bình Thành có 49 thành viên, với tổng diện tích đất sản xuất trên 1.000ha. Trong đó thành viên có diện tích sản xuất ít nhất khoảng 5ha, thành viên diện tích đất nhiều nhất là 40ha.

Khi có công ty cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật tìm đến chào hàng, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 và thành viên HTX sẽ chủ động lựa chọn công ty nào có lợi nhất cho thành viên HTX. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Bạch Văn Hoà, thành viên HTX Bình Thành, chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi có 10ha đất sản xuất lúa, nhưng bấp bênh lắm, năm nào trúng thì hay năm đó. Từ ngày vào HTX mọi thứ đều được bao tiêu từ đầu vào đến đầu ra và cả lợi nhuận nên tôi yên tâm đầu tư mở rộng diện tích sản xuất. Hiện nay gia đình tôi mua và thuê 40ha đất ruộng để sản xuất lúa".

Ông Hòa nhẫm tính, nếu đất trồng lúa của gia đình thì trung bình lãi 40 triệu đồng/ha/năm, còn đất trồng lúa đi thuê thì trung bình lãi 10 triệu đồng/ha/năm".

Áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào trồng lúa

Vinh dự được bình chọn là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022", anh Nguyễn Thành Giang chia sẻ, bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn trong sản xuất kinh doanh của gia đình cũng như cố gắng vận động nhiều hội viên nông dân tham gia vào HTX để bà con nông dân sản xuất an toàn, đảm bảo có lợi luận, ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch năm 2023 HTX Bình Thành sẽ phát triển thêm diện tích sản xuất cũng như diện tích liên kết các mô hình sản xuất lúa tiên tiến nhất, như: mô hình 123, mô hình "Mặt ruộng không dấu chân".

Thành lập HTX, diện tích đất sản xuất lớn, sản lượng lúa đáp ứng yêu cầu thu mua của các công ty lớn nên HTX Bình Thành được nhiều công ty lớn, như: Lộc Trời, Agrimex, Thoại Sơn… "săn đón".

Trở thành người chủ động, HTX Bình Thành đã chọn liên kết với Công ty TNHH DV nông nghiệp Lộc Trời (công ty Lộc Trời).

Hiện nay HTX Bình Thành liên kết với Công ty Lộc trời với diện tích trên 1.000ha, trong đó sản xuất theo mô hình truyền thống là 765ha, liên kết sản xuất theo mô hình 123 (bao đầu vào, bao đầu ra và bao lợi nhuận) là 165ha và 200ha liên kết theo mô hình "Mặt ruộng không dấu chân". Tức là HTX và doanh nghiệp liên kết sử dụng máy bay không người lái trong canh tác như xịt thuốc, sạ giống, rãi phân...

Thành lập HTX nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 Nguyễn Thành Giang và thành viên HTX chủ động chọn đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp, giống lúa và công ty bao tiêu đầu ra để hợp tác có lợi nhất cho mình. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo anh Nguyễn Thành Giang, cho biết: Khi liên kết sản xuất với Công ty Lộc Trời theo mô hình truyền thống, bà con xã viên không cần bỏ ra chia phí, phía công ty thông qua HTX đầu tư toàn bộ vật tư đầu vào ngay từ đầu vụ, và tạm ứng cho bà con 30% chi phí để bà con thuê nhân công chuẩn bị các khâu sản xuất, đầu ra được công ty lúa với giá thoả thuận. Còn liên kết theo mô hình 123 thì công ty lo hết từ đầu vào, đầu ra và bao lợi nhuận.

HTX liên kết với Công ty lộc Trời sản xuất 200ha lúa theo mô hình "Mặt ruộng không dấu chân", từ từ gieo sạ đến bón phân, phun thuốc và thu hoạch… đều ứng dụng khoa học công nghệ (Trong ảnh sạ lúa bằng máy bay không người lái tại cánh đồng thành viên HTX Bình Thành). Ảnh: HTX cung cấp

Đặc biệt năm 2021, HTX liên kết với Công ty lộc Trời sản xuất 200ha lúa theo mô hình "Mặt ruộng không dấu chân". HTX và doanh nghiệp liên kết sử dụng máy bay không người lái trong xịt thuốc, rãi phân, sạ lúa giống...

Với mô hình này công ty được cung ứng vật tư nông nghiệp, giống và đặc biệt tất cả các công đoạn sản xuất từ từ gieo sạ đến bón phân, phun thuốc và thu hoạch… đều ứng dụng khoa học công nghệ.

Tất cả đều có máy móc làm thay, bà con nông dân chỉ theo mùa vụ, không phải xoắn tay vào làm, mà vẫn được cam kết lợi nhuận 40 triệu đồng/ha/năm. Để đảm bảo kỹ thuật cho bà con xã viên, phía Công ty Lộc Trời cử 5 kỹ sư "3 cùng" trực tiếp ở tại HTX cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân.

Ngoài diện tích sản xuất liên kết với Công ty Lộc Trời, HTX còn liên kết và làm cầu nối, để giới thiệu thành viên ký kết hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp trong việc cung ứng phân bón thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm với các công ty, như: Công ty TNHH MTV Lương Thực Thoại Sơn, công ty CP xuất nhập khẩu Angimex, công ty Angimex KitokuI…

Với mô hình "Mặt ruộng không dấu chân", nhiều công đoạn trong trồng lúa được đảm nhận, vận hành bởi tổ máy bay không người lái, thành viên HTX Bình Thành chỉ cần theo dõi mùa vụ, không phải xoắn tay vào làm, mà vẫn được cam kết lợi nhuận 40 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: HTX cung cấp

Riêng về bản thân anh Giang, từ 6ha đất sản xuất lúa ban đầu, nay anh đã mở rộng thuê thêm 40ha sản xuất theo mô hình "Mặt ruộng không dấu chân". Theo anh Giang nhẫm tính, 6ha đất của gia đình anh, mỗi năm lãi 40 triệu đồng/ha; còn đất thuê lãi suất khoảng 10 triệu đồng/ha. Tổng thu nhập gia đình anh khoảng 600 triệu đồng/năm.

Ông Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) nhận xét: "Ngoài là một nông dân chí thú làm ăn, anh Giang còn là một trong những hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội ở địa phương như: xây cầu, làm đường, sửa nhà, hỗ trợ phòng chống covid-19 và tích cực tham gia giúp đỡ hội viên. Hàng năm anh đóng góp khoảng 50 triệu đồng vào các hoạt động an sinh xã hội".

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn và xã Bình Thành thăm HTX của nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 Nguyễn Thành Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Chia sẻ về lý do bình chọn, giới thiệu anh Nguyễn Thành Giang – Chủ tịch HĐQT HTX Bình Thành là ứng viên cho danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022", ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn (An Giang), cho biết: "Anh Tùng là một trong những người nông dân rất chí thú làm ăn, qua nhiều năm liền anh luôn được bình chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện. Về bản thân anh Giang, anh luôn phấn đấu trong sản xuất của gia đình cũng như hoạt động của HTX nên anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT HTX Bình Thành.

Từ đó lãnh đạo HTX vận động bà con nông dân tham gia liên kết chuỗi sản xuất với các doanh nghiệp, phát huy được tính liên kết của bà con nông dân ở nông thôn, giúp bà con nông dân sản xuất an toàn, có lợi nhuận. Chính từ đó mà hội đồng xét tuyển nông dân cấp xã, huyện đã thống nhất bình chọn, xét giới thiệu anh lên cấp trên xét tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022".